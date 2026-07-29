El enfrentamiento entre la Federación Internacional y la Federación Europea de Fútbol alcanzó su punto álgido, después de que la UEFA emitiera un nuevo comunicado incendiario en el que acusa a Gianni Infantino de intentar convertir el fútbol en una "mercancía", vendiendo sus mayores torneos a inversores del sector privado bajo el pretexto del desarrollo.

En su ataque más virulento desde que estalló la crisis, la Federación Europea acusó a su homóloga internacional de utilizar el deporte como una herramienta "para enriquecerse a sí misma y a su círculo de amigos", mediante un polémico plan que busca crear una empresa comercial que posea los derechos de las grandes competiciones, encabezadas por la Copa del Mundo, y poner a la venta participaciones de la misma.

El plan de Infantino gira en torno a seducir a las 211 federaciones nacionales, a las que prometió recibir 40 millones de dólares por cada federación, con un primer pago inmediato de 20 millones de dólares para quienes acepten antes de la fecha límite que fijó para el 19 de septiembre.

Infantino reveló en su carta a las federaciones que rechazar la propuesta supondría reducir sus beneficios a solo 2.700 millones de dólares, es decir, una caída de hasta el 75%, un lenguaje que muchos consideraron un chantaje explícito, y que la Federación Inglesa y otras grandes federaciones han rechazado con firmeza.

La UEFA respondió con contundencia este miércoles en un comunicado breve pero mordaz: "Hemos sabido hoy del plazo que la FIFA ha impuesto a las federaciones para apoyar sus propuestas, o de lo contrario perderán el pago extraordinario; esto por sí solo lo revela todo sobre este plan".

El comunicado añadió: "Tras nuestras consultas con todas las partes implicadas en el fútbol, confirmamos que existe una oposición amplia y creciente al proyecto de la FIFA. La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos".

Y prosiguió: "Somos capaces de desarrollar el fútbol de la manera correcta, y ha llegado el momento de poner los intereses de las federaciones, los clubes, las competiciones, los jugadores y la afición en primer lugar".

Se espera que las 55 federaciones miembros de la UEFA celebren mañana jueves una reunión decisiva para unificar su postura y responder de forma colectiva al proyecto de Infantino para privatizar la Copa del Mundo.