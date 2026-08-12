El presidente de la Federación de Malaui de fútbol, Fleetwood Haiya, anunció su pleno apoyo a la continuidad de Gianni Infantino al frente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), asegurando que la histórica clasificación de la selección femenina de su país al Mundial 2027 es fruto directo de las inversiones de la FIFA en África.

Haiya declaró en una entrevista exclusiva con la agencia "Reuters" el miércoles que la selección de Malaui, que dio la sorpresa en la Copa Africana de Naciones femenina que se disputa actualmente en Marruecos al alcanzar las semifinales y sellar su billete al Mundial, no habría logrado esta hazaña de no ser por la visión de Infantino.

Y añadió: "Si observamos lo que ha logrado Infantino en el desarrollo del fútbol para las federaciones menos favorecidas y para África en general, me sorprendería mucho que alguna federación africana no lo apoyara".

Haiya explicó que su lealtad hacia Infantino, quien afronta crecientes presiones, se debe a su enfoque en el principio de igualdad de oportunidades y a su apoyo al fútbol popular y femenino, y dijo: "Creyó en nosotros cuando le hablamos de nuestros proyectos, y como resultado Malaui se clasificó por primera vez para el Mundial. ¿Qué más puede necesitar uno que un presidente que le escuche y crea en su visión?".

En lo relativo a la controvertida propuesta que Infantino retiró recientemente, referente a la venta de una participación de los derechos comerciales del Mundial por 4.200 millones de dólares, Haiya consideró que su retirada fue una decisión acertada por preocupaciones relacionadas con la gobernanza, pero recalcó la necesidad de sustituirla por otro mecanismo que garantice el apoyo económico a las federaciones pobres.

Señaló que la subvención propuesta de 40 millones de dólares habría sido "un cambio de las reglas del juego" en su país, aclarando: "Malaui es uno de los países más pobres del mundo y sufrimos graves problemas de infraestructura; si vierais los campos en los que entrenan nuestras chicas que se han clasificado para el Mundial, quedaríais impactados. Tenemos el talento, pero carecemos de los recursos".

Haiya concluyó sus declaraciones subrayando que su lealtad a Infantino es "firme e inquebrantable", y dando la bienvenida a cualquier competencia democrática en las elecciones de la FIFA el próximo mes de marzo, aunque dijo: "Quien quiera competir con Infantino debe anunciar sus intenciones y aclarar qué le ofrecerá a Malaui. Hasta ahora estoy satisfecho con su manera de dirigir la FIFA; más vale malo conocido que bueno por conocer. Si me preguntáis ahora, diría que apoyo a Infantino y le votaré".