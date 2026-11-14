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La enfermería del Bayern de Múnich, que ya estaba llena, parece haber sumado un nuevo paciente.

Alphonso Davies sufrió una lesión aún no determinada en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf entre Canadá y Guatemala (3-2) y tuvo que ser sustituido a los cinco minutos.

Davies resbaló en su propia área mientras retrocedía para defender un ataque de los centroamericanos. Logró levantarse para bloquear el posterior disparo, pero después se sentó en el césped para indicar que no podía continuar. De camino al banquillo, negó con la cabeza, visiblemente frustrado.

El segundo entrenador de Canadá, Mauro Biello, habló tras el partido de una «lesión en la parte inferior del cuerpo» de Davies. Las pruebas médicas deberán aportar un diagnóstico más preciso. «A todos nos hizo muchísima ilusión volver a ver a Phonzie, y que tuviera que salir tan pronto nos afectó mucho», dijo su compañero Tani Oluwaseyi, autor de un gol.

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En el Bayern de Múnich vuelven a saltar las alarmas. El club más laureado de Alemania tiene actualmente numerosas bajas, especialmente en ataque, entre ellas las de Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Musiala y Luis Diaz. Todo apunta a que Saibari (rotura de la sindesmosis) y Gnabry (lesión muscular) no podrán volver a jugar este año, mientras que Musiala y Diaz ya participan parcialmente en los entrenamientos del equipo y se espera que regresen tras el parón de selecciones.

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Pero una nueva ausencia prolongada sería especialmente dura para Davies. Desde que sufrió una rotura del ligamento cruzado con su selección en marzo de 2025, el lateral izquierdo de 26 años ha padecido recurrentes lesiones musculares posteriores, que le afectaron especialmente la pasada temporada.

¿Llegó Alphonso Davies tocado a la concentración de Canadá?

Otra lesión muscular en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League contra el PSG le costó a Davies casi todo el Mundial disputado en casa: el capitán de la selección canadiense solo disputó unos minutos en dieciseisavos de final. Como el muslo lesionado seguía dándole problemas, Davies renunció a jugar más partidos para evitar, también de cara a la siguiente temporada con el Bayern, el riesgo de sufrir una lesión aún más grave.

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Esta temporada, para alivio de los responsables del Bayern, Davies mostró un buen nivel y dio sensación de estabilidad. Incluso llegó a llevar ventaja durante un tiempo en la pugna con Nathaniel Brown por el lateral izquierdo, antes de sustituir con solvencia al lesionado Diaz en el extremo izquierdo.

Sin embargo, el sustituto de Vincent Kompany ya había insinuado antes del partido a domicilio contra el Mainz 05 que Davies arrastraba molestias. «Hay algunos jugadores a los que podríamos dar descanso», explicó Danks hace una semana. Mencionó expresamente a Davies y señaló que todavía no estaba en condiciones de disputar casi dos partidos completos seguidos.

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Por eso, en la victoria por 2-1 del Bayern sobre el conjunto de Hesse Renano, Davies no saltó al campo hasta cerca del minuto 70. Aun así, ahora ha sufrido otro contratiempo durante su estancia con la selección canadiense.

Davies fue titular contra Guatemala por primera vez desde la rotura del ligamento cruzado y del menisco que sufrió en 2025. Tras aquella grave lesión, desde Múnich se lanzaron duras críticas contra la federación canadiense porque el alcance de la lesión de Davies no se determinó hasta después de su regreso.

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«A todos nos hizo muchísima ilusión volver a ver a Phonzie, y que tuviera que salir tan pronto nos afectó mucho», dijo su compañero Tani Oluwaseyi, autor de un gol.