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Pared
Jeroen van Poppel

Traducido por

Nuevas imágenes: Paredes recibe un fuerte golpe de un español justo después de la final del Mundial

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Paredes
Gavi

Leandro Paredes perdió los estribos tras la final del Mundial contra España, pero nuevas imágenes en X muestran que Gavi también lo provocó: le dio un fuerte golpe en el pecho.

Paredes pareció el instigador principal, pero imágenes previas muestran que Nahuel Molina golpeó primero a Rodri en el pecho cuando este iba a celebrar el título.

A continuación, Eric García y Paredes se enzarzaron y el argentino le propinó una patada al caer. En ese momento, Gavi también intervino.

Nuevas imágenes de X muestran que Gavi respondió con un fuerte golpe en el pecho a Paredes, en defensa de su compañero del Barcelona, García. La acción no se apreció en las primeras tomas, pero un nuevo ángulo la muestra con claridad.

El golpe de Gavi provocó de inmediato la reacción violenta de Paredes, quien empujó al español al suelo y luego le dio un empujón en el rostro, desencadenando la trifulca.

Paredes fue expulsado al final del partido y podría ser sancionado, mientras que Gavi también podría enfrentar medidas disciplinarias.



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