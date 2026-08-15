Nuevas imágenes: las palabras del árbitro de la final del Mundial a Messi encienden la ira de la afición española

Nuevas imágenes de la final del Mundial 2026, entre España y Argentina, han reabierto el debate sobre la actuación del árbitro esloveno Slavko Vinčić, después de que la Federación Internacional de Fútbol, "FIFA", publicara este sábado imágenes exclusivas del partido, desde la perspectiva del árbitro mediante la tecnología "RefCam".

Las imágenes más comentadas fueron las de la conversación de Vinčić con el capitán de Argentina, Lionel Messi, cuando le dijo: "¡Controla a Paredes!", en referencia a su compañero Leandro Paredes, que ya había recibido una tarjeta amarilla y había protagonizado más de un roce con los jugadores de España, lo que lo dejaba expuesto a la expulsión.

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Las imágenes se difundieron rápidamente por las redes sociales, especialmente entre la afición española, que vio en ellas una prueba de que Vinčić trataba a Messi y a los jugadores de Argentina de una manera distinta, mientras que algunos llegaron a considerarlas un indicio de parcialidad del árbitro, pese a que las propias imágenes no demuestran la existencia de ningún trato preferente.

Vinčić expulsó a otro jugador de Argentina, la estrella del Chelsea Enzo Fernández, tras mostrarle dos amonestaciones: la primera por protestar una decisión del árbitro, y la segunda como consecuencia de una entrada violenta.

Las imágenes de la "RefCam" no se limitaron a este incidente, ya que mostraron detalles que no estaban disponibles en la retransmisión televisiva, desde la salida de los jugadores al terreno de juego hasta la ceremonia de premiación.

También recogieron varios roces y tarjetas durante el partido, además del gol que decidió el título para España (1-0) obra de Ferran Torres.

Vinčić había llegado a la final tras una destacada trayectoria arbitral, pues ya había dirigido la final de la Liga de Campeones 2024 entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, y también arbitró el partido entre España y Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024.