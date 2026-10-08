Según informa Sky , habría habido una nueva ronda de conversaciones entre el club muniqués y el entorno del jugador. Sin embargo, por el momento aún no existiría una oferta concreta.

En la carrera por el inglés, que cumplió 16 años justo el martes, otros clubes tendrían ahora mismo mejores opciones. Se dice que Gabriel prefiere un cambio a España, con el Real Madrid y el FC Barcelona como posibles destinos.

¿Ya hubo una reunión entre el FC Bayern y JJ Gabriel?

Ya anteriormente se habían producido conversaciones entre el Bayern y el entorno de Gabriel. Sobre todo el entrenador Vincent Kompany sería un gran admirador del mediapunta ofensivo. A pesar de su corta edad, Gabriel estaría destinado de inmediato al primer equipo. Sin embargo, las condiciones económicas podrían dificultar enormemente un traspaso. Según Sky , habría que asumir un paquete total de "claramente más de 10 a 15 millones de euros". The Times ya había informado anteriormente de que Gabriel y su familia exigían un salario anual de siete cifras, además de una suculenta prima de fichaje.

Además del club muniqués, el Real Madrid y el Barça, también el Paris Saint-Germain seguiría muy de cerca la situación de la superpromesa. En cambio, Borussia Dortmund y RB Leipzig ya estarían fuera de la carrera.

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Un traspaso a Europa para Gabriel solo sería posible en principio a los 18 años debido a las normas del Brexit. En Inglaterra actualmente solo puede firmar un contrato de becario; un contrato profesional, únicamente a partir de los 17. Sin embargo, el origen de sus padres podría abrirle una vía: según informaciones de Sky, Gabriel quiere solicitar un pasaporte chipriota. Eso haría posible un cambio ya en enero.

Gabriel había acaparado titulares recientemente porque, al parecer, había pedido al Manchester United que anulara su inscripción en el club. El proceso provocó un "shock" en el United y fue "casi sin precedentes", informó The Telegraph.

Gabriel juega en el United desde los 11 años y la temporada pasada marcó 23 goles en 23 partidos del U18. Por ello fue elegido mejor jugador de la Premier League U18. Además, en agosto debutó como profesional y se convirtió en el jugador más joven en la historia del club en jugar con el primer equipo del United.