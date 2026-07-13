Nuevamente, un jugador clave del Feyenoord podría marcharse: ya hay negociaciones con un club alemán

La salida de Timon Wellenreuther del Feyenoord es cada vez más probable. Según Florian Plettenberg, de Sky Sport Alemania, el VfL Wolfsburgo y el club de Róterdam ya negocian su traspaso.

El fin de semana pasado quedó claro que el portero quiere marcharse tras saber que no le renovarán el contrato.

Su contrato vence en 2027, así que el club solo recibirá indemnización si se marcha este verano.

El domingo se confirmó el interés del Wolfsburgo, que lo sitúa como prioridad tras descender de la Bundesliga.

El lunes por la noche Plettenberg confirmó que las negociaciones ya han empezado y que el guardameta es la máxima prioridad del Wolfsburgo para su portería.

Mientras tanto, el Feyenoord busca un sustituto y tiene en la mira a Tjark Ernst, del Hertha BSC, quien, según Kicker, ve con buenos ojos recalar en Rotterdam.

Wellenreuther llegó al Feyenoord en 2023 y ha conquistado todos los títulos nacionales una vez. Ha jugado 125 partidos con el dieciséis veces campeón y dejó su portería a cero en 37 ocasiones.