Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, aceptó celebrar una reunión con Cristiano Ronaldo con el objetivo de contener la crisis entre ambas partes, en un paso que llegó como respuesta a una mediación encabezada por la Federación Portuguesa de Fútbol, que ahora espera la postura del capitán de la selección respecto a participar en estas conversaciones.

Según informó el diario portugués "A Bola", Jesus mostró su conformidad para celebrar una reunión urgente para volver a acercar posturas con Ronaldo, en un momento en el que los esfuerzos por contener la disputa siguen pendientes de la respuesta del capitán de la selección, en medio de intentos por evitar un final repentino de una trayectoria histórica que se extendió durante más de dos décadas con la camiseta de Portugal.

Este paso llega en medio de la ampliación de las repercusiones de la crisis, que trascendió el ambiente de la selección para llegar hasta la opinión pública, con la aparición de pancartas en las calles de Lisboa que reflejan un estado de enfado, junto al ambiente tenso que acompañó la llegada de la delegación de la selección a la ciudad de Oporto.

Y pese a que Jesus mantiene su decisión técnica de dejar a Ronaldo, dueño del dorsal número 7, en el banquillo durante el enfrentamiento ante Dinamarca, el entrenador portugués es consciente de la importancia de contener la disputa y trabajar para recuperar la estabilidad dentro de la selección lo antes posible, tras el enfrentamiento ante Noruega previsto para mañana domingo en el estadio "Dragão", dentro de la competición de la Liga de Naciones de Europa.

Mientras la delegación de Portugal se concentra en la preparación del próximo partido en el norte del país, las miradas se dirigen hacia la capital española, Madrid, donde reside Ronaldo, que ha guardado silencio hasta ahora desde su salida de la concentración de la selección en Copenhague.

Con la aceptación de Jesus de la reunión, la decisión está ahora en manos de Ronaldo, que se enfrenta a la opción de responder a los intentos de diálogo en busca de un acuerdo que ponga fin a la disputa, o aferrarse a su postura, lo que podría amenazar con poner fin a su larga trayectoria internacional en un ambiente que no se corresponde con su categoría ni con lo que ha aportado a la selección portuguesa a lo largo de más de 20 años.