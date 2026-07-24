Nueva victoria judicial para Laporta: un tribunal de Barcelona rechaza la demanda por fraude

Informes periodísticos españoles confirmaron que Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, logró una nueva victoria judicial en el caso relacionado con el club Reus Deportiu.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Barcelona desestimó la demanda presentada por María Teresa Alibau Batch contra Laporta y su vicepresidente Rafael Yuste, Javier Sala Martín y Joan Oliver, además de las sociedades Kor Store y CSSB Limitada, por un delito de estafa.

En los fundamentos de la sentencia dictada por la jueza Marta Bou se expone: "La demanda no incluye ningún elemento que permita concluir la existencia de hechos constitutivos de un delito de estafa, ni ha quedado acreditada la intención de criminalizar las operaciones de la manera que alegó la demandante".

Los detalles del caso se remontan a dos inversiones que la demandante realizó en el club Reus Deportiu a través de las dos sociedades mencionadas. La propia demandante reconoció haber obtenido los beneficios de la primera inversión, mientras que el tribunal rechazó la denuncia relativa a la segunda inversión por la ausencia de cualquier prueba de actividad delictiva.

Esta sentencia es la segunda a favor de Laporta en un breve periodo, ya que la Audiencia Provincial de Barcelona había rechazado a principios del pasado junio la primera demanda por estafa en el mismo expediente, la cual presentó el extenista Albert Ramos, que acusaba a Joan Oliver, exdirector general del Barcelona y mayor accionista del Reus, de haberlo engañado en un proyecto comercial fallido; sin embargo, el tribunal negó que se hubiera producido la estafa y ratificó la resolución del juez de instrucción.