El joven español Marc Casadó, centrocampista del Barcelona, se acercó a abandonar el club catalán durante el actual mercado de fichajes de verano, después de quedar sorpresivamente fuera de la lista del equipo que viajó a Udine para disputar los amistosos ante el Udinese y el Nottingham Forest, en medio del avance de las negociaciones con el Al-Hilal saudí.

Casadó estuvo presente en la Ciudad Deportiva del Barcelona antes de marcharse sin unirse a la expedición del equipo que viajó a Italia, en un paso que refuerza los indicios sobre la cercanía del final de su trayectoria con el club catalán, según "Mundo Deportivo".

La exclusión del centrocampista español, de 22 años, llega en un momento en el que su futuro se ha convertido en uno de los asuntos más destacados sobre la mesa de la dirección del Barcelona, después de que el Al-Hilal se moviera para contratarlo y presentara una oferta inicial al club catalán durante el pasado mes de julio, aunque el Barcelona la rechazó por no ajustarse a sus exigencias económicas.

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El Al-Hilal se acerca y el Barcelona se aferra a los 40 millones de euros

Pese al estancamiento de las negociaciones entre ambos clubes durante el último periodo, la situación cambió con el avance de las conversaciones entre el Al-Hilal y Casadó, ya que la relación entre el jugador y el club saudí se ha vuelto positiva, mientras que la operación parece más cerca de cerrarse que nunca.

El Barcelona se aferra a obtener más de 30 millones de euros a cambio de ceder al centrocampista, mientras que el club catalán aspira a acercarse a la barrera de los 40 millones de euros, en un momento en el que el Al-Hilal no estaba dispuesto en un principio a alcanzar esa cifra.

Sin embargo, los últimos acontecimientos, encabezados por la exclusión de Casadó del viaje del equipo a Italia, indican que las negociaciones han entrado en una fase más seria y podrían allanar el camino hacia un acuerdo en los próximos días.

El fichaje de Rodri acelera la salida de Casadó

Aunque el Barcelona valora el potencial de Casadó, la situación del jugador dentro de los planes del entrenador Hansi Flick ya no es la misma que antes, después de que su papel disminuyera progresivamente durante la temporada pasada.

Además, la entrada con fuerza del Barcelona en la carrera por contratar a Rodri, la estrella del Manchester City, envió un mensaje adicional a Casadó sobre su futuro, especialmente porque el club busca reconfigurar la línea del centro del campo y reforzar sus opciones en esa posición.

Roony Bardghji, también fuera de los planes

Casadó no fue el único jugador que quedó ausente de la lista del Barcelona, ya que también quedó excluido el extremo sueco Roony Bardghji del viaje del equipo a Udine.

Parece que el jugador, de 20 años, no goza del protagonismo que necesita dentro de los planes de Flick para continuar con su desarrollo, y ello tan solo un año después de su traspaso al Barcelona procedente del Copenhague.

Por ello, Bardghji también ha pasado a formar parte de la lista de jugadores candidatos a marcharse durante la última etapa del mercado de fichajes, mientras que Casadó se acerca a dar un nuevo paso en su carrera con el traspaso al Al-Hilal.