Nueva revelación: la FIFA gastó millones de dólares para proteger la reputación de Infantino

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) firmó un contrato con la agencia de marketing londinense "Ten Toes Media", por un valor de 2,3 millones de libras esterlinas (unos 3,1 millones de dólares), con el objetivo de proteger la imagen de la organización y de su presidente Gianni Infantino, según reveló el diario"The Times"británico.

El contrato se extiende por un periodo de 22 meses, ya que comenzó en marzo de 2025 y finaliza en diciembre de 2026.

Y según una copia del contrato a la que tuvo acceso "The Times", la agencia se encarga de apoyar la gestión de las cuentas de la FIFA en las plataformas de redes sociales, incluidas LinkedIn, Instagram, Facebook y X (antes Twitter).

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El contrato estipula expresamente que entre los objetivos más destacados de la agencia está "proteger la imagen de la FIFA y del presidente, y elevar la posición de la organización", junto con ofrecer "el apoyo, los análisis y las herramientas necesarias para mejorar la planificación, la ejecución y el control del relato narrativo, en consonancia con la visión del presidente".

Las tareas de la agencia también incluyen la producción de contenido, incluidos textos, imágenes, videos y gráficos, la monitorización de los comentarios y el recurso a influencers para aumentar el alcance y la interacción, además del trabajo las veinticuatro horas a través de gestores en distintas zonas horarias.

La revelación de este contrato llega en un momento en el que Infantino afronta presiones crecientes y amplias críticas dentro de los círculos futbolísticos, especialmente tras el fracaso del proyecto de venta de participaciones comerciales en los torneos de la FIFA, incluido el Mundial, a inversores del sector privado.

Ten Toes Media es una agencia de marketing deportivo y medios digitales, fundada en 2016 y con sede principal en Londres, con filiales en Dubái y Nueva York, que ya trabajó anteriormente con la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y con el Arsenal, además de con la actual estrella del Bayern Múnich y exjugador del Tottenham, Harry Kane.

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