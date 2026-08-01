Nueva retirada: ¿quiénes son los candidatos a la presidencia de la Federación Saudí tras Al Misehal?

Diversos informes periodísticos han desvelado la lista completa de los posibles candidatos a dirigir la Federación Saudí de Fútbol durante el próximo periodo, en sustitución del expresidente Yasser Al Misehal.

Al Misehal había anunciado su dimisión del cargo de presidente de la Federación Saudí de Fútbol, tras la eliminación de Arabia Saudí de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, en la fase de grupos.

La Federación Saudí abrió la puerta a quienes deseaban presentar su candidatura, y el plazo de inscripción permanece abierto hasta las cinco de la tarde de hoy sábado.

El diario saudí Arriyadiyah afirmó que la lista de candidatos a la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol incluye a seis personas, encabezadas por Khaled Al Ghamdi, expresidente del club Al Ahli.

La lista también incluye a Hatem Khaimy, Badr Al Ruzaiza, Yahya Al Sharif, Dawood Al Muqran y Ahmed Al Wadai, tras la retirada de Muayd Al Shehri, miembro de la Federación Saudí de Fútbol, con anterioridad.

Por su parte, el diario saudí Al Jazirah confirmó que Dawood Al Muqran se retiró también de la candidatura, con lo que la carrera electoral por el puesto de presidente queda reducida a cinco candidatos.

Cabe recordar que las elecciones de la Federación Saudí de Fútbol se celebrarán el próximo 30 de agosto, y el ganador ocupará el puesto de la presidencia hasta 2030.