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Primero se lesionaron Harry Kane y Michael Olise. Después, el defensa Minjae Kim tuvo que esperar mucho para entrar al campo por un motivo insólito.

En principio, el surcoreano debía entrar en el minuto 71 por Dayot Upamecano, al mismo tiempo que reaparecía Jamal Musiala. Sin embargo, los espectadores más atentos habrán visto que Kim tuvo que seguir esperando un buen rato en la banda, cuando Upamecano ya llevaba tiempo en el banquillo.

El motivo es insólito, pero relativamente sencillo de explicar. Desde esta temporada, un suplente debe esperar un minuto para entrar si el jugador al que sustituye abandona el campo demasiado despacio.

¿Por qué acabó Minjae esperando en la banda incluso más de ese minuto de penalización? La explicación también es sencilla: una vez transcurrido el minuto, el jugador solo puede entrar al campo cuando el juego esté detenido.