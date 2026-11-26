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Alexander Sørloth vuelve a frenarse tras sufrir una lesión muscular en la pierna derecha, según confirmaron las pruebas médicas que le realizaron los servicios médicos del Atlético de Madrid.

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Alexander Sørloth vuelve a frenarse tras sufrir una lesión muscular en la pierna derecha, según confirmaron las pruebas médicas que le realizaron los servicios médicos del Atlético de Madrid.

Según informa el diario Sport, esta lesión es una mala noticia para el entrenador Diego Simeone, que perderá a su delantero justo cuando el jugador parecía empezar a recuperar su nivel y su olfato goleador, después de marcar su primer gol ante el Viking.

Alexander Sørloth terminó con molestias el partido de la Liga de Campeones y tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 71, tras sufrir una sobrecarga muscular y un fuerte choque contra el poste.

Las pruebas médicas a las que se sometió posteriormente confirmaron que sufre una rotura muscular, lo que le obligará a parar durante las próximas semanas.

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El conjunto rojiblanco anunció que Alexander Sørloth comenzará un programa de recuperación que combinará sesiones de fisioterapia con trabajo en el gimnasio para recuperar la puesta a punto física.

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Aunque el club no ha fijado una fecha exacta para el regreso de Alexander Sørloth, lo que es seguro es que se perderá al menos cinco partidos con el equipo madrileño en las próximas semanas.

El delantero noruego se perderá los partidos de LaLiga ante el Elche, el Barcelona, el Real Betis y el Valencia, además del duelo contra el Eindhoven en la Liga de Campeones.

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Asimismo, su participación ante el Celta de Vigo, antes del parón por las fiestas navideñas, está en serio peligro.

Se trata de la segunda lesión muscular que sufre Sørloth en lo que va de temporada.

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El jugador necesitó dos meses para volver con el equipo tras su anterior lesión.

Todo apunta ahora a que Jonathan David será el mejor situado para acompañar a Julián Álvarez en la delantera, después de empezar la temporada con fuerza antes de perder protagonismo y quedar en un segundo plano.