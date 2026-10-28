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La temporada del Manchester United ha ido de mal en peor tras conocerse que su delantero estrella, Benjamin Sesko, estará de baja durante un largo periodo. Se espera que el internacional esloveno, que arrastra problemas en la espinilla, no vuelva a jugar hasta, como mínimo, enero de 2027.

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Duro golpe para Sesko y Carrick

El Manchester United ha recibido un duro golpe con la noticia de que Sesko estará un tiempo considerable de baja. Según talkSPORT, el delantero no volverá hasta el año que viene. El exjugador del RB Leipzig está viviendo una frustrante temporada 2026-27 y todavía no ha sido titular en la Premier League. Su última participación en un partido oficial con el Manchester United fue en la decepcionante eliminación de la Carabao Cup ante el Brighton, el 16 de septiembre.

Con su regreso aplazado al menos hasta enero, el United tendrá que afrontar un apretado calendario invernal sin una de sus principales armas ofensivas. Los servicios médicos del club están evaluando si este último contratiempo está relacionado con el problema en la espinilla que acortó su temporada anterior tras un fuerte choque con Ibrahima Konate durante un partido contra el Liverpool en mayo.

La crisis de lesiones llega en un momento delicado para Carrick, sometido a una intensa presión tras una serie de malos resultados. El United ocupa actualmente el 16.º puesto de la Premier League, en el peor inicio de su historia en una temporada de la máxima categoría.

La escasez de delanteros lastra al Manchester United

La ausencia de Sesko ha puesto de manifiesto la evidente falta de efectivos en el ataque del United, especialmente después de un mercado de verano en el que no fichó a ningún delantero centro. El club esperaba dar salida a Joshua Zirkzee para dejar sitio a refuerzos, pero el neerlandés permaneció en el equipo pese al interés de última hora del Everton y del Fiorentina italiano.

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La temporada pasada, el éxito del United se sustentó en una prolífica delantera en la que Sesko, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha alcanzaron todos los dos dígitos de goles en liga. Sin el esloveno, la responsabilidad goleadora ha recaído en gran medida sobre Mbeumo, que comparte el puesto de máximo goleador del club con cuatro tantos.

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Inversión millonaria y déficit de goles

La falta de producción ofensiva resulta especialmente preocupante dadas las enormes cantidades invertidas en la plantilla. El United gastó un total de 108,5 millones de libras en Rasmus Hojlund y Zirkzee en dos veranos consecutivos, antes de desembolsar otros 74 millones de libras para llevar a Sesko del Leipzig a Manchester el año pasado.

Antes de lesionarse, Sesko había disputado seis partidos con el United esta temporada entre todas las competiciones y había marcado dos goles. En total, el delantero esloveno ha jugado 38 encuentros con el Manchester United desde su llegada al club y ha anotado 14 tantos.

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Carrick busca respuestas en plena crisis

En declaraciones a la prensa el martes, Carrick habló abiertamente de los esfuerzos por determinar el alcance de la lesión. «Esperamos tener una idea clara muy pronto», explicó. «No estoy intentando retrasarlo. Ojalá la próxima vez que hablemos, quizá no mañana, pero sí a finales de semana, tengamos algo un poco más claro. Ahora mismo se está trabajando en ello, así que veremos qué resulta de todo esto». La respuesta ya ha llegado, pero no es la noticia que nadie en Carrington quería escuchar mientras el equipo se prepara para una serie de partidos decisivos para su temporada.