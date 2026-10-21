¡Nueva pesadilla con las lesiones para el Manchester United! Benjamin Sesko podría estar cuatro meses de baja y Michael Carrick sigue con preocupación la recuperación del delantero

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El Manchester United ha recibido un duro golpe con la noticia de que su delantero estrella, Benjamin Sesko, podría estar de baja hasta cuatro meses tras sufrir un importante contratiempo por lesión. El internacional esloveno, convertido en una pieza clave del ataque en Old Trafford, afronta ahora una carrera contrarreloj para volver a jugar antes de la primavera.

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Carrick afronta una crisis en la delantera

Las opciones ofensivas del Manchester United han sufrido un duro golpe tras conocerse que Benjamin Sesko podría no estar disponible hasta el año nuevo. El delantero de 23 años lleva ya cinco semanas de baja por una nueva complicación que, según se entiende, no guarda relación alguna con la lesión en la espinilla que le lastró durante seis meses en los primeros compases de la temporada.

Según The Sun, el personal médico de las instalaciones de entrenamiento del club en Carrington está realizando exámenes exhaustivos para determinar el alcance de la lesión. Los primeros indicios han generado una gran preocupación en el cuerpo técnico de Michael Carrick.





Carrick espera conocer la fecha de regreso del delantero

El delantero ha sido una pieza fundamental de la plantilla del United desde su llegada, pero este último contratiempo apunta a un largo periodo de rehabilitación. Aunque el entorno del jugador mantiene el optimismo sobre un posible regreso antes de febrero, el club se prepara para el peor escenario: una ausencia de cuatro meses. Carrick abordó la situación ante los medios y reconoció la incertidumbre sobre el estado físico del delantero. «Esperamos tener una idea clara muy pronto», declaró el entrenador del United a The Sun. «No estoy intentando retrasarlo. Ojalá la próxima vez que hablemos, quizá no mañana, pero sí a finales de semana, tengamos algo más claro. Ahora mismo se está trabajando en ello, así que veremos qué resulta de todo esto».

El Manchester United acelera sus planes de fichajes ante la sequía goleadora

La lesión llega en un momento especialmente complicado para el Manchester United, que últimamente ha tenido problemas para encontrar regularidad de cara a portería. La decisión del club de no fichar a un delantero centro suplente durante el mercado de verano está ahora bajo escrutinio, especialmente después de que tampoco lograra dar salida a Joshua Zirkzee.

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Aunque el Everton intentó fichar al internacional neerlandés en el último día del mercado, los responsables del United bloquearon la operación para asegurarse de contar con suficientes efectivos. Sin embargo, Zirkzee no ha logrado ganarse la confianza de Carrick y solo ha sido titular en uno de los últimos 27 partidos bajo el actual cuerpo técnico.

Ante la posibilidad de que Sesko no esté disponible en lo que queda de año, aumenta la presión sobre el departamento de fichajes para que identifique objetivos de cara al mercado de enero. El club ha invertido mucho en su ataque durante los dos últimos años: desembolsó un total de 108,5 millones de libras por Zirkzee y Rasmus Hojlund antes de incorporar a Sesko en una operación de más de 73 millones de libras. Pese a estas importantes inversiones, la plantilla actual parece escasa de efectivos, y Bryan Mbeumo se ve obligado a menudo a jugar como delantero centro improvisado. Mbeumo ha rendido bien en esa posición y es actualmente el máximo goleador del club, empatado con otro jugador, pero la falta de un nueve puro supone un problema táctico cada vez mayor para el entrenador.

Soluciones internas y camino hacia la recuperación

Mientras el United afronta un calendario cargado de partidos, incluidos encuentros cruciales de la Premier League y compromisos europeos, notará especialmente la ausencia de la presencia física de Sesko. En su primera temporada en Old Trafford, el exjugador del RB Leipzig demostró su valía con 12 goles, que dieron directamente 14 puntos al equipo en liga. Sin su capacidad de definición, el Manchester United ha sufrido últimamente un bajón de forma, reflejado en un frustrante empate 1-1 ante su rival, el Leeds United, que amplió a seis partidos su racha sin victorias en todas las competiciones.