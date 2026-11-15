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El nombre de Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, ha vuelto al círculo de las candidaturas para dirigir un banquillo, después de entrar en los planes de la Federación Catarí de Fútbol para asumir las riendas de la selección absoluta durante la próxima etapa, en medio de la incertidumbre que rodea el futuro del español Julen Lopetegui con Qatar.

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Y según reveló el sitio web marroquí "Le Site Info Sport", la Federación catarí situó a Regragui dentro de la lista de entrenadores candidatos a asumir el cargo, en medio de indicios de un creciente interés en contratarlo, sin que se anunciara la existencia de negociaciones oficiales ni se alcanzara un acuerdo entre ambas partes.

La aparición del nombre del técnico marroquí en este momento coincide con la cercanía de la salida de Lopetegui de su puesto, en el contexto de unos resultados que no estuvieron a la altura de las aspiraciones de la selección catarí, lo que ha llevado a la Federación a estudiar opciones alternativas de cara a realizar un cambio al frente del cuerpo técnico.

La fuente marroquí señaló que los responsables de la Federación catarí ven en Regragui una opción adecuada para dirigir a la selección, basándose en su experiencia con la selección de Marruecos y en los resultados que logró durante su etapa al mando, después de haber conseguido llevar a Marruecos a un logro histórico en el Mundial de 2022.

Regragui había dirigido a la selección marroquí hasta las semifinales del Mundial de Catar, convirtiéndose en la primera selección árabe y africana en alcanzar esta ronda en la historia del torneo, un logro que reforzó su presencia en el panorama de los entrenadores y elevó su cotización en el mercado de técnicos.

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La relación de Regragui con el fútbol catarí no se limita a su participación en el Mundial, pues anteriormente trabajó en la liga catarí cuando se hizo cargo del entrenamiento del club Al Duhail, una experiencia que le aportó un conocimiento de la naturaleza de las competiciones y del entorno futbolístico del país, y que podría representar un factor adicional en los cálculos de la Federación en caso de que el interés por él avance.

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Además, Regragui mantiene vínculos con destacadas personalidades cataríes, lo que podría contribuir a facilitar la comunicación entre ambas partes, si la Federación decide pasar de la fase de estudiar su nombre entre los candidatos a abrir la puerta a los contactos oficiales.

No obstante, el paso sigue estando en el marco de las candidaturas y las especulaciones mediáticas, ya que no se ha emitido un anuncio oficial de la Federación catarí sobre la identidad del próximo entrenador, ni se ha confirmado de forma definitiva la salida de Lopetegui de su puesto.

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Así, el futuro de Regragui permanece abierto a más de una posibilidad, a la espera de que se aclare la postura de la Federación catarí respecto a su actual cuerpo técnico, y de si elegirá al técnico marroquí para dirigir a la selección durante la próxima etapa.