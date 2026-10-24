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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Nueva historia: la afición inmortaliza el clásico entre Al Hilal y Al Qadsiah con una cifra récord

Al Hilal vs Al Fath
Al Hilal
Al Fath
1ª División
Al Riyadh vs Al Quadisiya
Al Riyadh
Al Quadisiya
Arabia Saudí

El partido fue perfecto dentro y fuera del campo

La afición inmortalizó el partido estelar que enfrentó al Al-Hilal y al Al-Qadisiya en la Liga Roshn saudí con una cifra récord sin precedentes.

El Al-Hilal venció al Al-Qadisiya por 3-2 en el encuentro que disputaron ambos equipos, la noche de ayer viernes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la undécima jornada de la Liga Roshn saudí.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que el partido registró una cifra récord en lo relativo a la asistencia de público en las gradas del estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam.

El diario precisó que el partido contó con la presencia de 20.207 aficionados, el máximo número permitido en las gradas del estadio, lo que representa el 91% de la capacidad real de las gradas, teniendo en cuenta los perímetros de seguridad que aíslan al público.

De este modo, este encuentro se ha convertido en el de mayor asistencia de público en la región Oriental, superando al partido entre el Al-Ittihad y el Al-Ettifaq disputado en junio de 2022, con la presencia de 20.115 aficionados.

Cabe recordar que el partido enfrentó a los dos líderes de la Liga Roshn en la presente temporada, y terminó con el salto del Al-Hilal al liderato con 27 puntos, a dos puntos de distancia del Al-Qadisiya, que descendió a la tercera posición, por detrás del Al-Nassr por diferencia de goles.

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