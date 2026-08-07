El Ajax se ha visto involucrado de nuevo en una filtración de datos, tal y como ha confirmado el club en un correo electrónico a sus propios aficionados. Esta vez no se han filtrado datos desde el propio club de Ámsterdam, sino en CEVA Logistics, una empresa externa con la que trabaja el Ajax.

Varias otras empresas también se han visto afectadas por el incidente en la compañía logística. Por el momento, todavía no está clara la magnitud exacta de la filtración de datos y, según la NOS, CEVA no puede confirmar en este momento que no se hayan sustraído datos personales.

El Ajax subraya que, en cualquier caso, determinados datos sensibles no se han visto implicados en el incidente. Se trata de datos de pago, números de cuenta bancaria, datos de tarjetas de crédito, nombres de usuario y contraseñas.

Aun así, el club pide a su afición que extreme la precaución en los próximos días. Se solicita a los aficionados que permanezcan alerta ante posibles mensajes de phishing que puedan enviarse a raíz de la filtración de datos.

El Ajax ya ha notificado el incidente a la Autoridad de Protección de Datos. Mientras tanto, sigue en marcha una investigación para aclarar exactamente qué datos se han visto afectados y cuáles son sus consecuencias.

La filtración de datos también tiene consecuencias para los aficionados que hayan pedido algo recientemente en la tienda oficial del Ajax. CEVA Logistics se encarga de las entregas y devoluciones de la tienda web del club de Ámsterdam.

Debido al incidente, los pedidos y las devoluciones pueden sufrir retrasos. Por el momento, no está claro cuánto tiempo durarán exactamente los problemas.

No es la primera vez que el Ajax tiene que hacer frente a una filtración de datos. En marzo se supo que el propio club se había visto afectado por una brecha de seguridad en la que resultó posible, entre otras cosas, robar abonos de temporada y levantar prohibiciones de acceso al estadio.