El futuro de Vinicius Junior sigue siendo uno de los asuntos más candentes en el seno del Real Madrid durante el mercado de fichajes de verano, ante la expectación de la afición del club por conocer el desenlace del futuro de una de las mayores estrellas del equipo, en medio del creciente interés de los grandes clubes de Europa y del deseo de la directiva de mantener los pilares de su nuevo proyecto.

El debate en torno al futuro de la estrella brasileña se intensificó en las últimas horas, con el anuncio del interés del Arsenal por los servicios de Vinicius, al tiempo que se hablaba de la disposición del Real Madrid a desprenderse de él ante sus elevadas exigencias económicas, antes de que surgiera un giro inesperado, según el periodista Marco Ruiz, del diario español AS.

Ruiz afirmó que la prioridad ahora para Vinicius es continuar en el Real Madrid, la misma postura que adopta la directiva del club, que niega cualquier relación entre la cercanía del fichaje del marfileño Yan Diomandé, que comparte el mismo agente con la estrella brasileña, y la posibilidad de una salida de Vinicius.

El diario añadió que grandes clubes europeos siguen la situación del jugador, aprovechando que se acerca al final de su contrato, ya que el Arsenal ha mostrado un interés inicial por incorporarlo, mientras que el Liverpool ya había expresado su deseo de ficharlo gratis en el verano de 2027, aunque el deseo del jugador es continuar su trayectoria con la camiseta del Real Madrid.

Reveló que las cosas evolucionan rápidamente dentro del Real Madrid, asegurando que ambas partes se reunirán en los próximos días para cerrarlo todo, y precisó: "Se espera que se retomen las conversaciones de renovación tras el regreso de Vinicius de sus vacaciones, ya que quiere primero reunirse con los responsables del club para conocer su lugar en el proyecto del entrenador portugués José Mourinho, además de conocer la valoración económica que recibirá acorde a su estatus mundial".

El informe señaló que Mourinho se aferra a la continuidad de Vinicius y trabaja para construir un tridente ofensivo que incluya al jugador junto a Kylian Mbappé y Yan Diomandé, con Jude Bellingham por detrás de ellos, al considerarlo uno de los elementos más importantes del nuevo proyecto.

El informe aclaró que las negociaciones de renovación habían alcanzado fases avanzadas antes de detenerse de forma sorpresiva tras el Mundial de Clubes, después de que Vinicius redujera sus exigencias económicas y el Real Madrid elevara su oferta, quedando la distancia entre ambas partes muy reducida, pero el acuerdo definitivo no se cerró debido a que cada parte se mantuvo firme en su postura en la última fase de la negociación.

Actualmente, Vinicius reclama percibir un salario cercano a los 20 millones de euros netos por temporada, en comparación con una media de 15 millones de euros netos anuales en su contrato actual, que firmó en 2022 y se extiende hasta el verano de 2027, y que también incluye una prima adicional de dos millones de euros tras su coronación con el premio "The Best".

El diario reveló que el jugador ha sentido durante el último periodo una falta de reconocimiento dentro del club, especialmente con la vinculación del Real Madrid a intentos de incorporar a Julián Álvarez y Michael Olise, pese a que Vinicius fue uno de los máximos contribuyentes en las dos últimas conquistas de la Liga de Campeones de Europa.

El informe concluyó asegurando que Vinicius sigue viendo su futuro en el Santiago Bernabéu, y que está dispuesto a facilitar la consecución de un nuevo acuerdo, mientras que el Real Madrid considera que la renovación de su contrato sería la mejor operación que el club podría cerrar este verano.

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