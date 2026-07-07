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Loai Mohamed

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Nueva explicación a la polémica: ¿Por qué el árbitro no pitó penalti a Salah contra Argentina?

Argentina vs Egipto
Argentina
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M. Salah
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EE. UU.

El cuerpo técnico y los jugadores protestaron por la decisión del árbitro francés.

Un nuevo análisis arbitral respalda la decisión del árbitro francés François Litxer, que dirigió el Egipto-Argentina, de no pitar penalti a Mohamed Salah.

La cuenta «Archivo VAR» ratificó que la decisión fue correcta, al analizar los instantes previos al tercer gol de Argentina en los octavos de final del Mundial 2026.

Según la cuenta, el argentino Nico González tocó primero el balón de forma legal antes de contactar con Salah en el área.

El contacto posterior no es infracción, por lo que no hubo nada revisable por el VAR.

Por tanto, el gol de Argentina se mantiene válido.

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Argentina
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El cuerpo técnico y los jugadores egipcios protestaron la decisión, exigiendo un penal que habría anulado el gol decisivo de Enzo Fernández.

Las protestas egipcias llegaron tras la anulación, minutos antes, de un gol de Mustafa Zico por una falta similar de Lisandro Martínez sobre Marwan Attia.

Egipto se adelantó 2-0 en el partido del martes y estuvo a punto de dar la gran sorpresa del Mundial.

En el último cuarto de hora, sin embargo, Argentina marcó tres goles y selló el 3-2 final.

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