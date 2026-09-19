¡Nueva exhibición del FC Barcelona! Raphinha supera la marca de Lionel Messi: solo Cristiano Ronaldo fue mejor

La primera parte en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán fue disputada e igualada. El líder destacado de la tabla, el Barcelona, estuvo incluso brevemente por detrás en el marcador tras el gol de Youssouf Fofana (19'). El capitán Raphinha reparó el contratiempo casi de inmediato (22') y se llegó al descanso con 1-1.

Sin embargo, tras el descanso el partido fue cada vez más unilateral. El Barça dominó con creciente claridad y en dos ocasiones fue la combinación entre Lamine Yamal y Raphinha la que acabó decidiendo el encuentro.

En ambas, el campeón del mundo español asistió y su compañero brasileño en ataque definió (52', 69'). En el minuto 76 terminó la noche de Raphinha y Karim Adeyemi entró en su lugar.

Fue una noche para los estadísticos. Raphinha marcó en Sevilla sus goles diez, once y doce de la temporada, y eso tras solo siete jornadas. ¿Había pasado alguna vez y, si es así, cuándo?

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¿Cómo queda el arranque de temporada de Raphinha en comparación con Messi y CR7?

Los analistas de datos de Opta dieron la respuesta: en el siglo XXI, solo uno había marcado más goles tras la séptima jornada. Cristiano Ronaldo ya sumaba 13 tantos a estas alturas en la temporada 2014/15 con el Real Madrid, y además había tenido que perderse un partido por molestias.

¿Y qué pasa con Lionel Messi? Su récord está en once goles tras la séptima jornada en la temporada 2017/18.

¿Cuánto valieron al final los goles de las superestrellas? Ronaldo llegó a unos números absolutamente descomunales: 48 goles y 17 asistencias en 35 partidos, aunque el campeón fue el Barça. En 2018 también celebraron el título los catalanes y Messi firmó 34 goles y 14 asistencias en 36 partidos.

¿Dónde acabará Raphinha? El récord del jugador de 29 años con el Barcelona está en 18 goles y 12 asistencias en 2024/25.

Con la séptima victoria en el séptimo partido de la temporada, el equipo de Flick le sacó seis puntos de ventaja al perseguidor Real Madrid. Los blancos disputan el domingo el derbi madrileño ante el Atlético y podrían volver a recortar distancias.



