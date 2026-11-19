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El conflicto entre la FIFA y la UEFA vivió este jueves un nuevo capítulo que anticipa una mayor escalada en los próximos días.

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El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, y otros siete miembros europeos del Consejo de la FIFA remitieron una carta al organismo internacional para quejarse de las restricciones impuestas al acceso a los documentos relacionados con el escándalo de la venta del Mundial y de que no se les hayan facilitado todas las pruebas.

Según el diario As, los ocho países europeos miembros del Consejo de la FIFA enviaron una misiva a la FIFA en la que expresan su preocupación por la falta de transparencia y de cooperación del organismo a la hora de aclarar las acusaciones de malas prácticas en algunos asuntos, en particular el intento fallido de comercializar los derechos del Mundial (FIFA Forward Enterprise).

La FIFA aún no ha respondido a ninguna pregunta

La carta señala: «En referencia a su carta del 2 de noviembre sobre las preguntas y solicitudes de información, y no "reclamaciones", que la UEFA presentó en nuestro nombre los días 19 y 23 de octubre, dichas preguntas se formularon después de que el presidente de la FIFA invitara a los miembros del Consejo a plantear sus consultas por escrito. Y así lo hicimos».

Las federaciones continuaron: «Sin embargo, la FIFA no ha respondido hasta ahora a ninguna de estas preguntas, no ha facilitado los documentos solicitados ni ha fijado una fecha para hacerlo. A la espera de una respuesta completa y adecuada a estas preguntas y solicitudes, y sin entender el motivo de este largo retraso, acogemos con satisfacción su ofrecimiento, aunque tardío, de revisar los documentos».

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Y añadieron: «No obstante, nos preocupa que esta revisión parezca limitarse a algunos documentos clave, sin precisar cuáles, relacionados exclusivamente con la fallida propuesta de la FIFA, pese a que nuestras preguntas y solicitudes abarcaban otras cuestiones adicionales. Además, esta revisión estará sujeta a estrictos protocolos que desconocemos. Como señalaron en su carta del 2 de noviembre, en nuestra condición de miembros del Consejo de la FIFA tenemos determinados derechos, deberes y obligaciones, en virtud de los Estatutos y reglamentos de la FIFA y de la legislación suiza, para con la FIFA en su conjunto».

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Compromiso con la transparencia

Los ocho miembros europeos del Consejo, entre ellos el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, insisten en que se compartan con ellos los documentos solicitados: «Por tanto, tenemos derecho a acceder a los documentos, la información y el material necesarios para desempeñar nuestras funciones de forma plena y rigurosa».

Y precisaron: «En aras de la transparencia, un concepto que debe ser recíproco, y antes de organizar cualquier viaje a Zúrich, les rogamos que especifiquen qué documentos consideran esenciales, si la FIFA está dispuesta a facilitar todos los documentos relacionados con los asuntos planteados y qué estrictos protocolos de revisión consideran necesarios».

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Las federaciones prosiguieron: «Asimismo, consideramos necesario obtener una explicación de por qué la FIFA estima imprescindibles estas restricciones, ya que no queda claro por qué se limitan así nuestros derechos, teniendo en cuenta nuestros deberes y obligaciones con la FIFA, tanto en virtud de sus estatutos y reglamentos como de la legislación suiza».

Y continuaron: «Queremos subrayar que somos plenamente conscientes de nuestros deberes fiduciarios con la FIFA, así como de nuestro compromiso de actuar en interés de la organización y de sus miembros en su conjunto. Precisamente por ello hemos planteado nuestras inquietudes y hemos solicitado no solo respuestas, sino también acceso a los documentos pertinentes».

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Una pregunta al presidente de la FIFA y a su dirección

Las federaciones concluyeron: «En definitiva, la cuestión es si el presidente de la FIFA y su dirección reconocen su responsabilidad ante el Consejo de la FIFA. Cualquier revisión de los documentos se entiende sin perjuicio de los derechos de la UEFA, y de los nuestros, a exigir la entrega de documentos, también en el marco de procedimientos judiciales en curso o futuros en Estados Unidos. Quedamos a la espera de su respuesta. En virtud del principio de transparencia al que aludieron en su carta, enviamos una copia de esta comunicación a todos los miembros del Consejo de la FIFA».

Cabe recordar que la UEFA anunció recientemente que respaldará a Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, para concurrir a las elecciones de 2027 frente a Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA.