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Varias informaciones periodísticas revelan una nueva escalada en el caso de las infracciones financieras atribuidas al Manchester City, después de que clubes rivales de la Premier League hayan expresado su deseo de obligar a los propietarios del club a venderlo, como castigo adicional por las infracciones de las que el club fue declarado culpable durante un periodo de nueve temporadas.

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El Manchester City sigue a la espera de la decisión oficial sobre las sanciones derivadas de haber sido declarado culpable de los cargos relacionados con la vulneración de las normas financieras de la Premier League, además de un gran número de cargos vinculados a la falta de cooperación con la investigación llevada a cabo por la organización de la competición.

Según la cadena pública británica «BBC», dirigentes de al menos tres clubes de la Premier League consideran que los propietarios del Manchester City, procedentes de Abu Dabi, deberían ser apartados del club, y plantean la idea de obligarlos a vender como medida punitiva adicional.

Las previsiones apuntan a la posibilidad de que se impongan duras sanciones al City, entre ellas una fuerte deducción de puntos que podría llevarlo al borde del descenso, además de cuantiosas multas económicas. Sin embargo, las exigencias que defienden algunos clubes rivales van más allá e incluyen un cambio en la propiedad del club.

Con todo, los clubes de la Premier League no tienen potestad para tomar una decisión de este tipo, ya que esa competencia corresponde al Regulador Independiente del Fútbol (IFR), que, en casos extremos, tiene autoridad para destituir a miembros de los consejos de administración de los clubes e incluso obligarlos a vender.

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El presidente del organismo, David Kogan, aseguró esta semana durante una comparecencia ante el Comité de Cultura, Medios y Deporte del Parlamento británico que el regulador no dudará en tomar las medidas necesarias, independientemente del nombre del club, de su tamaño o de la naturaleza del caso.

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«Olvídense del nombre del club, olvídense del tamaño del club y olvídense de la magnitud del caso. Sencillamente, no podemos ignorar nuestras obligaciones legales con un club solo porque tenga cierto tamaño», afirmó Kogan.

Añadió que el organismo adoptará las medidas oportunas conforme a lo que dicten las leyes y las circunstancias que se le presenten, basándose en las pruebas reunidas por la comisión independiente de la Premier League y en cualquier fallo que se dicte sobre dichas pruebas en la fase de apelación.

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«Las pruebas ya han sido evaluadas mediante las resoluciones que declaran la culpabilidad, por lo que, sin duda, tendremos la voluntad necesaria para actuar. Debemos demostrar claramente que cumplimos la misión que nos encomendaron los legisladores, y lo haremos sean cuales sean las consecuencias», prosiguió.

El regulador afronta una presión creciente por las preguntas sobre las relaciones de los propietarios del Manchester City, entre ellos el jeque Mansour, con responsables políticos de la ciudad de Mánchester, entre ellos Andy Burnham, exalcalde de la ciudad y actual primer ministro, según recoge el informe.

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Estos acontecimientos llegan después de que el diario «The Sun» revelara que Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City, sacó a relucir el asunto de las investigaciones a las que está sometido el club durante unas conversaciones comerciales con el ministro de Empresa británico, Jonathan Reynolds. Al Mubarak dirige también la sociedad de inversión Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi.

Se cree que Abu Dabi ha inyectado cerca de mil millones de libras esterlinas en la ciudad de Mánchester desde la adquisición del club en 2008, mientras que las acusaciones apuntan a que el City ocultó cerca de 900 millones de libras esterlinas mediante acuerdos comerciales calificados de ficticios entre 2009 y 2018.

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Está previsto que la vista de apelación dure unas 12 semanas desde la presentación formal del expediente el 30 de septiembre, gracias a los nuevos procedimientos por la vía rápida, lo que podría permitir que la decisión definitiva se conozca antes de Semana Santa.

¿De qué irregularidades financieras se acusa al Manchester City?

El caso gira en torno a las acusaciones de la Premier League contra el Manchester City por ocultar unos 900 millones de libras esterlinas mediante acuerdos comerciales ficticios a lo largo de nueve temporadas.

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Según el informe, el club fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos iniciales, antes de que el total de acusaciones ascendiera a 130, repartidas en seis categorías principales:

50 cargos relacionados con no facilitar información financiera precisa sobre los ingresos por patrocinio, las partes vinculadas y los costes operativos, desde la temporada 2009-2010 hasta la 2017-2018.

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8 cargos relacionados con no facilitar todos los detalles de las primas y los salarios de los entrenadores, entre las temporadas 2009-2010 y 2012-2013.

12 cargos relacionados con no facilitar todos los detalles de las primas y los salarios de los jugadores, entre las temporadas 2010-2011 y 2015-2016.

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5 cargos relacionados con el incumplimiento de las normas de licencias y del juego limpio financiero de la UEFA, entre las temporadas 2013-2014 y 2017-2018.

25 cargos relacionados con la vulneración de las normas de rentabilidad y sostenibilidad financiera de la Premier League, entre las temporadas 2015-2016 y 2017-2018.

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30 cargos relacionados con la falta de cooperación con las investigaciones de la Premier League, desde la temporada 2018-2019 hasta la 2022-2023.