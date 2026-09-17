El presidente del Chelsea, Todd Boehly, y el directivo Mark Walter han decidido vender sus participaciones en el club al mayor propietario, Clearlake Capital.

Esto significa que Clearlake —liderada por sus cofundadores Behdad Eghbali y José E. Feliciano— ha asumido ahora el control total del club.

Tanto Boehly como Walter y el multimillonario suizo Hansjörg Wyss poseían una participación del 12,8 %, mientras que Clearlake tenía anteriormente el 61,5 % del Chelsea.

Según informó la "BBC", el Chelsea señaló en un comunicado que Wyss "seguirá siendo un accionista y socio importante dentro del grupo de propietarios".

No obstante, el estadounidense Boehly dejará su cargo como presidente, puesto que ocupaba desde 2022, cuando el consorcio compró el club por 2.300 millones de libras esterlinas a Roman Abramovich, tras la imposición de sanciones al ruso por parte del Gobierno británico debido a las acusaciones de su vinculación con el presidente de su país, Vladímir Putin, algo que él negó.

Se entiende que Clearlake pagó cerca de 1.000 millones de libras esterlinas por las dos participaciones, que representan aproximadamente una cuarta parte del club, aunque fuentes del club aseguran que el valor del Chelsea ronda los 5.000 millones de libras esterlinas.

La "BBC Sport" informó el pasado mes de agosto de que Boehly y Walter estaban estudiando vender sus participaciones.

Varias fuentes señalaron que las conversaciones comenzaron dentro del grupo de propietarios del Chelsea después de que la disputa, que salió a la luz por primera vez en 2024, llevara a ambas partes a explorar la compra de la participación de la otra.

Boehly, uno de los propietarios del equipo de béisbol Los Angeles Dodgers, dijo que había sido un "honor" para él ejercer como presidente del consejo de administración del Chelsea.

Y añadió: "Quiero dar las gracias a los muchos que han ayudado a asegurar un futuro brillante para el club, incluida la Premier League, los entrenadores y jugadores, el talentoso liderazgo y personal del Chelsea, y los ejércitos de aficionados fieles".

Y continuó: "He valorado mi asociación con Clearlake y con el grupo de propietarios más amplio, así como las decisiones colectivas y las inversiones que hemos realizado para respaldar el éxito del club a corto y largo plazo. Y confío en que el Chelsea esté en una buena posición para seguir cosechando éxitos bajo el liderazgo de Clearlake".

Boehly y Walter también vendieron su participación en el club francés Estrasburgo, socio del Chelsea.

Desde la adquisición en 2022, la mejor posición lograda por el Chelsea en la Premier League ha sido el cuarto puesto en la temporada 2024-2025, y el club también ganó la Conference League y el Mundial de Clubes esa misma temporada.

El club también experimentó una rotación de jugadores notablemente elevada a lo largo de los últimos cuatro años, ya que la estrategia inicial se centró en fichar a jugadores jóvenes con contratos de larga duración.

El Chelsea terminó la temporada pasada en el décimo puesto de la Premier League y nombró a Xabi Alonso director técnico del equipo en verano.

Eghbali y Feliciano agradecieron a Boehly su "tiempo y su contribución" como presidente, y afirmaron que "siempre formará parte de la historia del Chelsea y de su familia".

Y añadieron que su atención se centra en "seguir invirtiendo en la infraestructura del club, en el rendimiento deportivo, en el desarrollo de los jugadores y en lograr el éxito a largo plazo para el Chelsea y su afición".

El Chelsea mantiene planes en marcha, ya sea para remodelar el estadio de Stamford Bridge o para trasladarse a un nuevo estadio, algo que, según fuentes, provocó en ocasiones tensiones entre el bando de Boehly y Clearlake.

El comunicado del club indicó que "no habrá ningún cambio en las operaciones diarias, el liderazgo ni la estrategia del club" como consecuencia de que Clearlake asuma el control total.

Walter, socio cofundador y consejero delegado de la firma de finanzas global Guggenheim Partners, donde Boehly también comenzó su trayectoria financiera, vendió el equipo Los Angeles Lakers el mes pasado por una cifra récord de 12.500 millones de dólares (9.230 millones de libras esterlinas), un año después de comprar la participación mayoritaria en el equipo de la liga profesional estadounidense de baloncesto.

Por separado, los fiscales federales estadounidenses y la Comisión de Bolsa y Valores están investigando a las empresas vinculadas al imperio comercial de Walter.

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