Las declaraciones de una funcionaria argentina han provocado la indignación de Francia. Tras el partido contra Paraguay en el Mundial 2026, la funcionaria calificó a la selección francesa de «selección africana sin modales». La embajada francesa en Buenos Aires ha respondido con medidas diplomáticas.

Según la Agencia France-Presse, Hebi Casado, vicegobernadora de Mendoza, publicó en «X»: «Bien hecho, Paraguay; la selección africana no tiene modales; odio a Mbappé». Sus palabras generaron numerosas acusaciones de racismo.

El embajador francés en Argentina, Romain Nadal, respondió con firmeza, calificó las palabras de «claramente racistas» y declaró a Casado «persona non grata» en la embajada y en cualquier foro de cooperación bilateral.

Además, ordenó a su personal no asistir a reuniones de cooperación con Mendoza mientras ella participe, a menos que se retracte, y reafirmó: «No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina».

Nadal añadió: «Estamos orgullosos de nuestra diversidad y no toleraremos ninguna forma de menosprecio o cuestionamiento de la nacionalidad de nuestros jugadores. ¿Cómo puede una funcionaria pública de un país como Argentina, que se enorgullece de acoger a inmigrantes, criticar a una selección cuyos jugadores son también fruto de la inmigración?».

Casado se defendió alegando que su mensaje era «ironía» y que «solo las personas inteligentes la entienden», y luego lo enmarcó en el «folclore futbolístico», criticando la «corrección política».

Este incidente ocurre pocos días después de la polémica por los comentarios ofensivos contra Kylian Mbappé de una senadora paraguaya, en un contexto de aumento de las condenas oficiales a cualquier comentario racista contra los jugadores de la selección francesa en el Mundial 2026.

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