Nueva crisis: suspendidos el entrenamiento de Portugal y la rueda de prensa previa al partido contra la República Democrática del Congo

Una fuerte tormenta obligó a la selección portuguesa a evacuar su centro de entrenamiento, complicando su preparación para el debut contra la República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

Según Foot Mercato, la situación empeoró rápido y el plantel tuvo que evacuar el centro de entrenamiento.

Los jugadores se refugiaron en el autobús mientras los responsables y las autoridades locales evaluaban el riesgo.

Se canceló la rueda de prensa prevista y se suspendió el entrenamiento; durante varios minutos, el calendario de la selección portuguesa quedó en el aire.

Las imágenes del equipo atrapado generaron incertidumbre a pocos días del partido del miércoles contra la República Democrática del Congo.

Tras desalojar la carpa junto al campo, se pidió a periodistas y organizadores que se refugiaran en sus vehículos por seguridad. La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó la cancelación de la rueda de prensa con Matheus Nunes, según el protocolo.

La alerta meteorológica tensó el ambiente, aunque el grupo trató de mantener la calma.

Aunque no hubo peligro directo para los jugadores, el episodio recuerda cómo factores externos pueden alterar la preparación de las selecciones, como ya sucedió con Irán, Uruguay e Inglaterra.

Las fuertes lluvias y los rayos, junto con las instrucciones de seguridad de las autoridades, obligaron a Portugal a modificar todo su plan de entrenamientos.

Según el diario «A Bola», la delegación aguarda un nuevo comunicado de la Federación Portuguesa de Fútbol que autorice una sesión de entrenamiento alternativa.

A pocos días de un encuentro decisivo, la tormenta ha sembrado incertidumbre y ensombrecido la preparación de los compañeros de Cristiano Ronaldo, que afrontan una situación inesperada y preocupante.







