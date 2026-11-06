El Al-Ahli y el Al-Nassr entraron en desacuerdo sobre la nueva fecha del partido aplazado entre ambos en la Roshn Saudi League, después de que las posturas de los dos clubes difirieran respecto al momento más adecuado para disputar el encuentro, previsto para después del actual parón internacional.

Según reveló el programa " Rotana Sport con Walid ", la directiva del Al-Ahli no tiene inconveniente en disputar el partido el 20 de noviembre en curso, especialmente tras el regreso de todos los jugadores del equipo de sus compromisos internacionales, lo que permitiría al Al-Ahli afrontar el encuentro con la plantilla completa.

En cambio, el Al-Nassr no prefiere disputar el encuentro en la fecha propuesta, debido a los compromisos de sus jugadores extranjeros y a la fecha de su regreso al equipo, por lo que su directiva propuso celebrar el partido a principios del próximo mes de diciembre, para dar a los jugadores el tiempo suficiente para regresar y prepararse.

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Sin embargo, la propuesta del Al-Nassr no obtuvo la aprobación del Al-Ahli, que a su vez rechazó aplazar el encuentro a diciembre, debido a la congestión del calendario de partidos durante ese periodo y al consiguiente aumento de la presión sobre el equipo a la luz de sus compromisos locales y continentales.

La Roshn Saudi League se encuentra ahora ante la tarea de fijar la fecha definitiva del encuentro, en vista de que cada club se aferra a su postura y de que hasta ahora no se ha alcanzado un acuerdo sobre la fecha del partido aplazado, que reviste gran importancia en los cálculos de ambos equipos.

Este desacuerdo coincide con el parón de las competiciones de la liga durante el mes de noviembre en curso, debido al compromiso de la selección saudí de disputar dos partidos amistosos, por deseo del entrenador Georgios Donis, dentro del programa de preparación de Arabia Saudí para los próximos compromisos.

La Roshn Saudi League había decidido aplazar los partidos de la decimotercera jornada de la competición, debido a la concentración de la selección saudí durante el actual parón, lo que provocó la reorganización del calendario de partidos y abrió la puerta al desacuerdo sobre la fecha del enfrentamiento entre el Al-Ahli y el Al-Nassr.