Nueva camiseta 2022/23 de la Selección chilena: diseño, cómo comprarla y cuánto vale

Copa América Femenina es el primer campeonato en el que La Roja viste la armadura que promete aprovechar la oportunidad de "volver a ganarlo todo".

Con un emocionante video protagonizado por referentes de los seleccionados masculino y femenino de Chile, adidas presentó el diseño titular de la que ya es su nueva camiseta para compromisos oficiales y amistosos, siendo el primero de estos la disputa de la Copa América de Colombia 2022 de parte de la escuadra dirigida por José Letelier.

¡Viernes de estrenos! El diseño titular de @LaRoja Femenina y el short de varones lucen de esta manera 🤩🇨🇱 pic.twitter.com/uAMwY3kaUB — GOAL Chile (@GoalChile) July 8, 2022

LA PRESENTACIÓN

En una pieza audiovisual que se dio vueltas por Santiago, Blackburn y Paris, y que principalmente narraron Christiane Endler y Ben Brereton Díaz -que le remataba mientras la mejor arquera del planeta se lanzaba para atajar- en español e inglés, la firma alemana dio a conocer la segunda jersey en su nuevo proceso como sponsor que viste a La y todas las Rojas.

Guion completo:

Ben: "The game is far from over (El juego está lejos de terminar)"

Tiane: "Porque por cada vez que termina... vuelve a empezar. Y te da otra oportunidad de ser la mejor"

Ben: "It's time to restart with a new skin (Es tiempo de reiniciar con una nueva piel)"

Tiane: "Esta camiseta necesita volver a mojarse"

Ben: "And wear it with pride. 'Cause no matter how big the fall (Y vestirla con orgullo. Porque no importa cuán grande la caída...)"

Tiane: "Siempre nos volvemos a levantar"

Tiane: "¡Somos chilenos!"

Ben: "Más chileno que los porotos"

Daniela Zamora: "¡Y chilenas!"

Tiane: "¿O no te vas a volver a ilusionar con la Selección?"

Ben: "Obvio que sí"

Gary Medel: "¡Ah, no, si no!"

Carla Guerrero: "Como siempre"

Joaquín Montecinos: "¡Vamos Chile!"

Ben: "Remember that football is a game like any other. We will always have another chance to win it all (Recuerden que el fútbol es un juego como cualquier otro. Siempre tendremos otra chance de ganarlo todo)"

Tiane: "Y con esta camiseta lo vamos a hacer"

DISEÑO

Son varios los detalles muy representativos que demuestra el nuevo kit:

Un rojo vibrante como color principal

Una línea degradé blanca con cuadraditos azules desordenados adentro que en la parte más baja se convierte en azul con figuras blanca

Un puño azul y blanco solo por adelante

La leyenda "La Roja de Todos" bajo el cuello en la espalda

Se eliminó el nombre de la marca, por lo que se plantea un estilo minimalista

Los números son irregulares, de un estilo vanguardista y no cerrados

Tecnología absorbente AEROREADY ¿Te gustó? Desde hoy, así se ve la camiseta titular de Chile pic.twitter.com/0PDAaJwxXf — GOAL Chile (@GoalChile) July 8, 2022

Descripción de la camiseta

Orgullo e Identidad nacional, es lo que caracteriza y expresa la nueva camiseta de la Federación de Fútbol de Chile, que viene a formar parte del ADN del hincha, luciendo sus colores tradicionales en homenaje a la bandera y a los valores que nos conectan como chilenos, y hace que apoyemos siempre a esta gran Selección. "LA ROJA DE TODOS", sigue dando un mensaje de inspiración e inclusión como frase característica, que hace que hoy más que nunca estemos todos apoyando a nuestro equipo. Incorpora en los laterales un detalle en degradé que hace de esta camiseta realmente un diseño único y original Hecho de tejido suave y absorbente que te mantiene cómodo incluso en los momentos más intensos en la cancha.

Descripción del short

adidas trae los shorts más liviamos utilizados por la Federación de Chile, como complemento del uniforme de local de la selección, con un tono azul que te invita a crear el match perfecto para lucir la inspiración de identidad cultural y lograr el mayor desempeño de los jugadores dentro de la cancha. Detalles únicos de un efecto de degradación en los costados, que hace de este un diseño único. Incopora la tecnología de absorción AEROREADY para mantenerte en control durante todo el juego. Este producto está hecho con material reciclado como parte de nuestro anhelo de ponerle fin a la contaminación por plástico.

CÓMO COMPRARLA Y CUÁNTO VALE

$74.990 pesos chilenos es el valor oficial de las camisetas de hombre y mujer. El short local cuesta $39.990. Por ende, el conjunto completo queda en alrededor de 120 dólares.

Se puede adquirir en la web de adidas Chile solo si eres miembro del adiclub antes del 11 de julio, el día que se libera la venta general en todo el retail.