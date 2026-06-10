Nueva bomba en el mercado: el París Saint-Germain puja por Oulissi

Medios franceses aseguran que el París Saint-Germain quiere fichar al francés Michael Olise, del Bayern Múnich, en uno de los movimientos más destacados del mercado.

Según «L'Équipe», el jugador de 24 años atrae el interés de varios grandes clubes europeos, aunque el presidente del Bayern, Herbert Hainer, ya afirmó que no está en venta.

Aunque se le vinculó con el Real Madrid, que finalmente ofreció a Julián Álvarez, el PSG confía en cerrar el fichaje.

Ahora el PSG ha entrado con fuerza en las negociaciones y confía en alcanzar un acuerdo.

El interés llega tras una temporada excepcional: 22 goles y 31 asistencias que ayudaron al Bayern a lograr el triplete nacional.

Oulisi se prepara para su primer Mundial con Francia en 2026, y su contrato con el Bayern vence en 2029, por lo que cualquier interesado deberá pagar un traspaso muy elevado.