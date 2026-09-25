La selección de Arabia Saudí tendrá que disputar su decisivo partido ante Omán en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27" sin su recambio de oro.

Arabia Saudí se enfrentará a su homóloga de Omán mañana sábado, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

Y a 24 horas del encuentro, la selección saudí anunció la ausencia de Mohammed Al-Qahtani, extremo del Al-Qadisiyah, en el último entrenamiento que disputó Arabia Saudí hoy viernes, debido a que sintió dolores abdominales.

De este modo se confirma la ausencia de Al-Qahtani en el partido entre Arabia Saudí y Omán, ya que no ha participado en ningún entrenamiento desde la victoria por 1-0 sobre Kuwait, anteayer miércoles, en la primera jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

Al-Qahtani será la segunda baja de la selección saudí, después de Nawaf Al-Aqidi, portero del Al-Nassr, que sufrió una fuerte lesión en el primer partido ante Kuwait.

Al-Qahtani ofreció actuaciones destacadas durante la presente temporada con el Al-Qadisiyah, donde marcó dos goles y dio una asistencia, pese a que participaba de forma habitual como suplente y no disputó más que 262 minutos, lo que equivale a menos de 3 partidos.

Cabe recordar que Al-Qahtani participó como suplente durante varios minutos en el pasado partido contra Kuwait, y remató un balón peligroso a la portería de Saud Al-Hawsan, pero no marcó ni dio ninguna asistencia.

Arabia Saudí necesita ganar con cualquier resultado a Omán para sellar su clasificación a las semifinales del torneo del Golfo, independientemente del resultado de su partido contra Irak en la tercera jornada, el próximo martes.