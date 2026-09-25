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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Traducido por

Nueva baja: la selección de Arabia Saudí pierde a su suplente de oro frente a Omán

Oman vs Arabia Saudí
Oman
Arabia Saudí
Gulf Cup
M. Al Qahtani
Omán
Arabia Saudí

¿Se verá afectada Arabia Saudí?

La selección de Arabia Saudí tendrá que disputar su decisivo partido ante Omán en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27" sin su recambio de oro.

Arabia Saudí se enfrentará a su homóloga de Omán mañana sábado, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

Y a 24 horas del encuentro, la selección saudí anunció la ausencia de Mohammed Al-Qahtani, extremo del Al-Qadisiyah, en el último entrenamiento que disputó Arabia Saudí hoy viernes, debido a que sintió dolores abdominales.

De este modo se confirma la ausencia de Al-Qahtani en el partido entre Arabia Saudí y Omán, ya que no ha participado en ningún entrenamiento desde la victoria por 1-0 sobre Kuwait, anteayer miércoles, en la primera jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

Al-Qahtani será la segunda baja de la selección saudí, después de Nawaf Al-Aqidi, portero del Al-Nassr, que sufrió una fuerte lesión en el primer partido ante Kuwait.

Al-Qahtani ofreció actuaciones destacadas durante la presente temporada con el Al-Qadisiyah, donde marcó dos goles y dio una asistencia, pese a que participaba de forma habitual como suplente y no disputó más que 262 minutos, lo que equivale a menos de 3 partidos.

Cabe recordar que Al-Qahtani participó como suplente durante varios minutos en el pasado partido contra Kuwait, y remató un balón peligroso a la portería de Saud Al-Hawsan, pero no marcó ni dio ninguna asistencia.

Arabia Saudí necesita ganar con cualquier resultado a Omán para sellar su clasificación a las semifinales del torneo del Golfo, independientemente del resultado de su partido contra Irak en la tercera jornada, el próximo martes.

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