Según anunció el FCB el sábado por la tarde, Neuer no estará disponible por lesión. Una irritación tendinosa persistente en el pie obliga al guardameta de 40 años a parar de nuevo.





Debido a los problemas en el pie, Neuer ya se había perdido la victoria por 6-1 en casa ante el RB Leipzig el pasado fin de semana y, antes, el partido de la Liga de Campeones en casa del Viking Stavanger. Entre semana había regresado a la portería del FCB en el partidazo de la Liga de Campeones contra el FC Arsenal, que terminó 2-2, pero ahora tendrá que volver a ausentarse.





Como ya ocurrió ante el Leipzig y el Stavanger, su sustituto será Jonas Urbig. El jugador de 23 años, al que el FCB prepara como sucesor de Neuer, ya ha disputado cuatro partidos esta temporada entre todas las competiciones. A ellos se suman dos encuentros internacionales con la selección alemana. Por eso, en el Bayern no tienen que preocuparse por una posible falta de ritmo de competición de su portero.

¿Quién más será baja en el FC Bayern, además de Manuel Neuer?

Además de Neuer, el campeón tendrá que prescindir de otros jugadores destacados en su visita al Friburgo, tercero en la tabla y que ha comenzado la temporada con fuerza. El referente del centro del campo Joshua Kimmich volverá a faltar, como ante el Arsenal, por un fallecimiento en la familia. Tampoco estarán disponibles por lesión el atacante Luis Díaz (pequeña rotura de un haz muscular), el mediapunta Jamal Musiala (lesión muscular en el muslo) y el central Min-jae Kim (distensión muscular).

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A las bajas de varios titulares se suma la ausencia del entrenador principal en Brisgovia. Vincent Kompany se desplomó el viernes en las instalaciones de entrenamiento mientras presenciaba una sesión del segundo equipo. El belga fue trasladado a un hospital de Múnich, donde permanece sometido a pruebas desde entonces.

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El responsable del área deportiva, Max Eberl, confirmó en una rueda de prensa el sábado por la mañana que el estado de Kompany era estable. Sin embargo, se desconoce cuándo podrá regresar el técnico de 40 años, que últimamente había sufrido una fuerte infección vírica. «Vinnie tendrá todo el tiempo que necesite, no vamos a fijar plazos. Tenemos que averiguar QUÉ y CÓMO. Pero estaremos hablando de semanas, eso debe quedarnos claro a todos», explicó Eberl.

El segundo entrenador Aaron Danks sustituirá a Kompany en Friburgo. El inglés de 43 años llegó a la Säbener Straße en 2024 junto a Kompany.