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Harry Kane ha consolidado oficialmente su condición de leyenda de Inglaterra al convertirse en el futbolista con más partidos disputados con la selección masculina inglesa durante una trabajada victoria ante Croacia. El capitán puso de inmediato la mirada en el decisivo duelo de la Liga de Naciones contra España, con el primer puesto del grupo en juego.

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Kane hace historia en una noche emotiva en Wembley

Kane vivió una noche de triunfo personal y celebración nacional el jueves en Wembley, donde condujo a Inglaterra a una victoria vital por 2-1 ante Croacia. El delantero del Bayern de Múnich, de 33 años, recibió un homenaje antes del inicio del partido tras su reciente éxito en el Balón de Oro, pero hizo historia al saltar al terreno de juego. Al disputar el encuentro como titular, Kane sumó su 126.ª internacionalidad, una cifra récord, y superó oficialmente a Peter Shilton para convertirse en el futbolista con más partidos en la historia de la selección masculina de Inglaterra.

El partido fue tenso, pero Kane volvió a ser decisivo. Con el marcador empatado, el capitán asumió la responsabilidad de lanzar un penalti bajo una enorme presión y lo transformó, lo que mantuvo a Inglaterra en la lucha por alcanzar las eliminatorias de la Liga de Naciones. «Fue un gesto increíble, el recibimiento al comienzo del partido. Una vez que el balón empieza a rodar, lo importante es conseguir la victoria, los tres puntos. Jugamos contra un equipo duro, un equipo que quería demostrar su valía esta noche. Creo que hicimos las cosas bien durante buena parte del partido. Acabamos un poco cansados, pero, en general, fue una gran victoria que nos deja un gran partido el domingo», dijo Kane.

Un mensaje desafiante para España

La victoria prepara un duelo a todo o nada contra España este domingo en el Metropolitano. El equipo de Luis de la Fuente mantuvo su impulso con un triunfo por 2-0 ante Chequia, por lo que Inglaterra debe ganar a domicilio para superarlo y hacerse con el primer puesto. Kane es plenamente consciente de la magnitud del reto, especialmente después de que Inglaterra sufriera una ajustada derrota ante España en una fase anterior de la competición, pero cree que la plantilla está preparada.

«Sin duda, nuestro objetivo es acabar primeros. Después del primer partido, cuando perdimos aquí contra ellos, sabíamos que podríamos haberlo hecho mucho mejor. Nos dijimos: “Vamos a ganar todos los partidos hasta el próximo y veremos qué pasa”. Ahora, el domingo, tenemos la oportunidad perfecta para demostrar de qué somos capaces», afirmó el delantero.

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Revancha desde el punto de penalti

Pese a ser uno de los rematadores más fiables del mundo, Kane llegó al parón internacional después de cometer un error poco habitual con su club. Había fallado su anterior penalti con el Bayern de Múnich, por lo que convertir el lanzamiento ante Croacia fue un momento importante para recuperar su ritmo. El capitán de Inglaterra afrontó la situación con su profesionalidad habitual y no permitió que el fallo anterior afectara a su concentración en aquel momento decisivo en Wembley.

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Sobre la presión del penalti, Kane dijo: «Como siempre. Fallé el último con el Bayern, así que creo que siempre es importante intentar resarcirse en el siguiente. Intentar no fallar dos seguidos, pero ejecutar bien. Entrené ayer como siempre y ahora solo se trata de salir al campo y hacerlo bien».

Margen de mejora antes de Madrid

Aunque el ambiente en la concentración es positivo, Kane habló con franqueza de los aspectos en los que el equipo de Thomas Tuchel debe mejorar si quiere ganar a España en su campo. El delantero señaló que Inglaterra perdió el balón con cierta facilidad en algunos momentos, lo que permitió a Croacia volver a meterse en el partido cuando el resultado ya debería haber estado sentenciado. Con un calendario cada vez más exigente, reconoció que el cansancio empieza a influir tanto en el club como en la selección.

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«Creo que perdimos demasiados balones fáciles, sobre todo en nuestro propio campo, y eso ralentizó un poco el ritmo del partido. Tuvimos ocasiones suficientes para marcar dos o tres goles, pero jugamos contra un buen equipo. Estamos en medio de una racha complicada de partidos con nuestros clubes y selecciones, así que no siempre se puede esperar que todo salga perfecto. Por supuesto, sabemos que podemos mejorar en algunos aspectos y tendremos que hacerlo si queremos ganar el domingo, pero, al final, lo importante es conseguir la victoria esta noche», concluyó Kane.