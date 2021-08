Ñublense empantana la ruta al tetra de Católica

Los Diablos Rojos, por un sprint final de alto vuelo de la Franja, no pudieron llevarse los tres puntos pero igual terminó más triste el tri.

Cuando parecía todo perdido la Universidad Católica levantó frente a su gente y con la obligación de superar a su rival buscó en la agonía un triunfo que no llegó, pero que estuvo muy cerca de concretarse. El reloj le jugó una mala pasada al tricampeón, que levantó un 0-2 ante Ñublense (Cerezo; Mateos) para sumar un punto que no le sirve mucho, pero que al menos la mantiene igual que como comenzó la segunda rueda: a cinco puntos de Colo Colo y a tres de Unión La Calera, que a media tarde empataron en el Nicolás Chahuán.

Goles, relato y números de Católica 2-2 Ñublense

La escuadra de Gus Poyet se jugó el todo por el todo con la inclusión de Puch y Buonanotte recién comenzado el segundo tiempo, y retrocedió unos metros a Diego Valencia, quien marcaría la diferencia al retornar al ataque sobre el cierre. En su peor momento, después del cambio de Matías Moya con Roberto Gutiérrez que el Pájaro centró para el gravísimo error de Zanahoria Pérez y posterior gol de Federico Mateos (0-2 a 20' del cierre), la UC salió a buscar el fútbol que no tenía apelando a los argumentos chillanejos del arranque: explosividad en las bandas, cambios aéreos y no dar el balón por perdido nunca. Como una "reacción de carácter" evaluó un ex Brighton que detectó y se hizo responsable por "muchas cosas que aún no están bien".

El descuento de Tomás Asta-Buruaga a diez del final, nacido de un tiro libre de Marcelino Núñez al palo, permitió que crecieran aspiraciones franjeadas en la noche precordillerana, y de tanto atosigar la línea defensiva del visitante, los centros pudieron más que los despejes y el Chapa le sirvió el balón furioso a Valencia, quien empujó a gol la jugada decisiva del compromiso -y recompensa para los que no se rindieron-, que ha dejado al tri con trecho por escalar para conseguir el ansiado e inédito tetra y a Jaime García más que conforme.