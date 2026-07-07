Lionel Messi lideró la remontada de Argentina ante Egipto (3-2) en los octavos del Mundial 2026 y batió varios récords.

Se convirtió en el primer jugador en marcar en seis eliminatorias consecutivas y alargó a nueve su racha goleadora, ambas marcas inéditas.

Ya suma 8 goles en el torneo, la mejor marca desde los 10 de Gerd Müller en 1970 y por encima de sus 7 en 2022.

Además, igualó el récord de Guillermo Stábili (8 goles en 1930), máximo registro de un argentino en una sola edición.

En eliminatorias ya suma 7 goles, igualando a Pelé y quedando cuarto en la lista histórica, tras Mbappé (11) y Leonidas y Ronaldo (8).

Además, con 9 asistencias desde 1966, lidera en solitario la lista de pasadores del torneo, superando a Diego Maradona (8).

Es el único futbolista con una asistencia en seis ediciones distintas del torneo.

Con su gol y asistencia ante Egipto, ya suma 30 participaciones en goles (21 tantos y 9 asistencias) en 31 partidos.

Además, marcó tras cumplir 38 años, así que ya suma el 47 % de los goles anotados por jugadores mayores de esa edad en los 96 años de historia del torneo.

Además, fue designado mejor jugador del encuentro tras marcar, asistir, realizar 5 disparos (dos a puerta), crear 6 ocasiones, completar 5 regates y enviar 4 centros precisos, con una puntuación de 9,49 según WhoScored.

En cuartos de final, Argentina se medirá al ganador de Suiza o Colombia.