Un posible regreso de Neuer ante el BVB el sábado (18:30 horas) llega «lamentablemente un poco pronto», explicó el entrenador interino Aaron Danks en una rueda de prensa el viernes. «Todavía tiene algo de dolor en el pie. Va día a día». Así, Jonas Urbig (23) ocupará la portería del Bayern en lugar del guardameta titular de 40 años por tercer partido consecutivo y por séptima vez en total esta temporada.

Kimmich, por su parte, podría volver a la convocatoria. El centrocampista de 31 años se perdió los últimos tres partidos por la muerte inesperada de su padre, pero ya ha regresado a las instalaciones de entrenamiento de la Säbener Straße. «Jo ha completado dos sesiones individuales. Hoy hará su primer entrenamiento con el equipo», explicó Danks. «Después hablaremos con él y veremos cómo se encuentra».

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El director deportivo Max Eberl contó que había hablado con Kimmich y explicó: «La vida ahora es diferente para él. No hay que ocultarlo. Cuando ocurre algo así en la familia, la vida cambia. Le daremos todo nuestro apoyo. Lo ponemos en práctica, no nos limitamos a decirlo. Cuando Jo se adapte a su nueva rutina y se sienta preparado, estoy bastante seguro de que el cuerpo técnico hablará con él para decidir si mañana es el momento adecuado».

El entrenador Vincent Kompany tampoco estará presente, ya que se recupera de una irritación de las meninges. Según Danks, que lo sustituye, no hay actualmente ni habrá hasta su regreso, posiblemente después del parón de selecciones de mediados de noviembre, conversaciones con él sobre cuestiones deportivas. Además de Kompany y Neuer, el FC Bayern tampoco podrá contar ante el BVB con los lesionados Jamal Musiala, Luis Diaz y Bara Ndiaye.