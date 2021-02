Noticias Real Sociedad hoy: última hora en directo, ruedas de prensa, entrenamientos, fichajes y rumores

Repasamos toda la actualidad del conjunto de Imanol, con las principales novedades del día.

La Real Sociedad es uno de los clubes más seguidos del mundo, miles de aficionados quieren saber todo lo que pasa en el club blaugrana y es por eso que en Goal reunimos en este artículo todas las Noticias de la Real Sociedad de Madrid hoy: última hora en directo, ruedas de prensa, fichajes y rumores.

Sábado 27 de febrero

Segunda renovación de la joven promesa del filial

La Real Sociedad ha anunciado esta tarde la renovación del jugador del filial Urko González de Zárate hasta el 30 de junio de 2026, apenas ocho meses después de que se le ampliase el contrato hasta el 2024, lo que es una buena prueba de las grandes esperanzas que hay puestas con este vitoriano de 19 años que hace casi cinco años decidió dejar el Deportivo Alavés y recalar en Zubieta.

González de Zárate dejó muy buenas sensaciones desde sus primeros días, y ha ido subiendo de categorías como un pivote muy talentoso a tener en cuenta para el futuro, posición en la que debutó con la Real en pretemporada, causando una buenísima impresión. Pese a ello, y al haber aparecido en esa demarcación otros futbolistas con mucho futuro como Ander Guevara, Martín Zubimendi o Beñat Turrientes, desde esta campaña el gazteiztarra está siendo utilizado por Xabi Alonso de central, donde se le está tratando de reconvertir, por su embergadura física y las facultades que tiene.

González de Zárate debutó en Primera en el último minuto del partido que la Real disputó en Anoeta frente al Real Madrid el pasado 20 de septiembre, siendo un habitual en entrenamientos y algunas convocatorias, aunque sin volver a contar de forma asidua en los partidos.

Jueves 25 de febrero

Las reacciones tras la eliminación

Zubimendi, en Movistar: "Hemos demostrado competir hasta el final. Aunque se nos ha escapado esta competición, tenemos muchas ilusiones por delante".

Imanol Alguacil: "No me voy contento porque lo que queríamos era ganar. Hemos conseguido uno de los dos objetivos hoy, que era lavar la imagen".#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/B2tbZm4Paw — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) February 25, 2021

El triste trámite de Old Trraford

Lo tiene casi imposible la Real Sociedad ante el Manchester United. Pero como es 'casi', lo va a intentar. Al menos querrá lavar la imagen mostrada la semana pasada en Turín, donde los ingleses pasaron por encima de los españoles y vencieron por 0-4. En Old Trafford, si tienen que caer eliminados, los vascos querrán hacerlo de la forma más decorosa posible. En Goal te contaremos todo el encuentro al detalle.

Miércoles 24 de febrero

Alguacil: "No veo opciones de que la Real Sociedad se clasifique"

"No veo opciones de que la Real se clasifique. No sé si ha habido algún equipo que haya remontado un 0-4 y más siendo el Manchester. Como dijo su entrenador, es el mejor Manchester en años", aseguró el técnico de la Real Sociedad en la previa de la vuelta de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League.

Martes 23 de febrero

Isak, el hombre de moda en la Real

Lleva seis jornadas consecutivas marcando en LaLiga. Frente al Alavés, en la última fecha, anotó su primer hat-trick. Y ha metido seis de los últimos siete goles del equipo. Aplausos.

Carlos Fernández podría estar en la vuelta contra el Manchester United

El sevillano ha entrenado junto con el resto de sus compañeros en Zubieta, pensando en el partido contra el Manchester United, correspondiente a la vuelta de dieciseisavos de final de la Europa League. El jugador ya está recuperado de una contractura en el bíceps femoral del muslo derecho que le ha hecho perderse el duelo europeo de Turín y el compromiso liguero contra el Alavés.

Lunes 22 de febrero

¡Un año del homenaje a Markel!

💙 La Real es la Real por gente como él.



🔙 ¡Un año del homenaje a Markel!@Iqoniq | #HistoriaRS | #AurreraReala pic.twitter.com/Izo8ZLtxRa — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 22, 2021

Domingo 21 de febrero

Isak entra en la historia de la Real

La Real se ha desquitado del varapalo recibido en la Europa League respondiendo con otra goleada con el mismo marcador. Se ha impuesto 4-0 al Alavés y el partido ha tenido un claro protagonista: Isak. El delantero sueco ha marcado un hat trick que además le ha servido para entrar en la historia del club 'txuri-urdin'. Con los de este domingo, Isaka ha marcado en seis jornadas consecutivas de Liga, algo que solo han conseguido el serbio Darko Kovacevic y Aldridge, como informa El Diario Vasco.

Además, con estos tres goles el sueco se mete en la pelea por el pichichi de la Liga, porque ya suma doce goles en lo que va de campeonato.

Sábado 20 de febrero

Imanol, con muchas bajas para recibir al Alavés

Imanol cuenta con hasta seis bajas importantes para recibir al Alaves en el duelo inmediatamente posterior a la derrota abultada ante el United. Barrenetxea es la principal ausencia, por acumulación de amonestaciones. Zaldua, Moyá, Elustondo, Carlos Fernández y Sangallison también baja.

Jueves 18 de febrero

Jokim Aperribay, presidentre de la Real Sociedad, pasó por los micrófonos de "Radio Marca" para explicar sus sensaciones antes del partidazo que se viene ante el Manchester United en la Europa League: El máximo dirigente desveló su pálpito asegurando que "creo que vamos a ganar y a dar una alegría a la afición".

Miércoles 17 de febrero

Imanol sobre el partido del Manchester: "Creo que será una eliminatoria de goles"

El entrenador de la Real Sociedad ha comparecido ante los medios de comunicación antes del partido de dieciseisavos de final de la Europa League contra el Manchester United. "Hemos superado el grupo de la muerte jugando partidos importantes, y aunque el Manchester no es un paso más sino un salto, todos estamos muy ilusionados porque vemos a la Real como la vemos, jugando de tú a tú ante todos los equipos". Alguacil cree que será una eliminatoria con alternativas: "Creo que va a ser una eliminatoria de goles, y no creo que quede mañana decidida. Pero mañana nos tomamos el partido como si fuera una final".

Imanol viaja a Manchester con 25 jugadores, con la principal baja de Carlos Fernánez, el delantero que ha llegado en el mercado de invierno y que sufre una lesión muscular.

Martes 16 de febrero

Carlos Fernández tiene una contractura en el bíceps femoral

Según el parte médico de la Real Sociedad, "Carlos Fernández presenta una contractura en el bíceps femoral del muslo derecho que comenzó durante el entrenamiento de ayer, lunes. En las pruebas de imagen realizadas no se observan lesiones estructurales relevantes".

Lunes 15 de febrero

¿Asusta el gol de Bruno Fernandes?

El portugués marcó en el empate del Manchester United frente al West Brom Albion por 1 a 1. ¿No lo viste? Aquí te lo dejamos...

Todo lo que toca lo convierte en magia ✨



Bruno Fernandes I de Mánchester #PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/F4MvEA2qfr — DAZN España (@DAZN_ES) February 15, 2021

Los próximos compromisos de la Real

Jugará de local contra el Manchester United (jueves 18 de febrero a las 18:55), recibirá al Alavés (domingo 21 de febrero a las 16:15) y visitará al Manchester United (jueves 25 de febrero a las 21), en el partido de vuelta correspondiente a los dieciseisavos de final de la Europa League.

Domingo 14 de febrero

El United, rival de la Real, apenas igualó contra el West Brom Albion

El Manchester United buscaba una victoria para no descolgarse de la pelea por el título. Sus dos empates ante Everton y Arsenal, y la derrota ante el Sheffield hizo que los de Solskjaer cedieran su posición privilegiada. Se midieron este domingo a un débil West Bromwich, pero no pudieron festejar: empate 1 a 1.

Este jueves, a partir de las 18.55, la Real Sociedad recibirá en Turín a los 'red devils' en un juego correspondiente a los dieciseisavos de final

Bordalás acaba expulsado por invadir el campo y encararse con Carlos Fernández

El técnico azulón recriminó al delantero de la Real dirigirse a él con el dedo en alto y fue mandado al vestuario por el árbitro.

En el día del amor... Bordalás y su expulsión. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/UQuNKhbh0Q — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) February 14, 2021

Sábado 13 de febrero

Oyarzabal entra en la convocatoria

Ese gol de Griezmann en un Getafe-Real Sociedad

Atención a las lista de apercibidos

Son cuatro: Aritz Elustondo, Mikel Merino, Ander Barrenetxea y David Silva. En caso de recibir otra tarjeta amarilla, serán suspendidos por una fecha.

Los XI para visitar al Getafe

Así formaría la Real Sociedad, este domingo, a partir de las 14: Remiro; Gorosabel, Aritz, Le Normand, Monreal; Merino, Illarramendi, Silva; Januzaj, Isak y Portu.

Viernes 12 de febrero

A vueltas con la sede del United-Real Sociedad

Pese a que nadie entiendo cómo el partido de ida de la Europa League entre Real Sociedad y Manchester United se ha de disputar lejos de Anoeta, concretamente en Turín en una sede neutral por el impedimento de vuelos del Reino Unido hacia España y el de vuelta se jugará en Manchester, el equipo donostiarra tiene asumido que jugarán en Old Trafford y solo un veto del gobierno español haría que tuviese que aceptarse jugar en campo neutral también.

Imanol, optimista con la lesión de Oyarzabal

El técnico de la Real Sociedad afirmó en rueda de prensa que "hay optimismo con Oyarzabal", e indicó que "esperaremos al entrenamiento de mañana" para tomar la decisión de si irá convocado ante el Getafe. Su presencia en el duelo esperado ante el United en la Europa League, no está ni mucho menos descartado.

Jueves 11 de febrero

Aritz: "Hay que dar continuidad a lo de Cádiz"

El jugador donostiarrá compareció en rueda de prensa y aseguró que "estoy bien, al final las semanas son diferentes cuando vienes de ganar". El defensa añadió que "ahora la idea es dar continuidad al triunfo del otro día, intentar entrar en una buena racha". La Real se mide a un Getafe en horas bajas este domingo a las 14:00 en el Coliseum.

Oyarzabal, lesionado, duda ante el United

La Real Sociedad ha informado que "el jugador sufre una tendinopatía en la inserción proximal de la musculatura isquiosural del muslo derecho" por lo que su participación ante el United. LEE LA INFO COMPLETA AQUÍ

Miércoles 10 de febrero

La Real estudia las renovaciones de Monreal, Guridi y Januzaj

El fichaje de Carlos Fernández: "Viene a ser un proyecto estratégico de futuro, que nos cubre a corto, medio y largo plazo. Willian José nos ha ayudado a crecer y se lo agradecemos, pero era el momento idóneo para buscar otros destino y ya nos centramos en Carlos".

La Real estudia las renovaciones de Monreal, Guridi y Januzaj: "Las negociaciones están en marcha con Nacho y con Jon Guridi. Nacho sabe lo que pensamos y nosotros lo que piensa. No es demasiado grande lo que nos separa. Estamos contentos con él, hemos estado ya con su entorno varias veces y volveremos a estar, con él y con otros jugadores, para ver como lo ven. ¿Januzaj? Estamos hablando con él porque me gustaría que siguiese en la Real".

La renovación de Xabi Alonso en el filial: "Nos gustaría mucho, mucho que siguiese con nosotros, está haciendo un gran trabajo en la formación, vamos a esperar a ver que decida. Sabe cual es el proyecto y su importancia en el, pero su decisión tiene que ver con él, con su proyecto vital. Vamos a esperarle hasta que él quiera".

Imanol Alguacil: "Su evolución ha sido brutal. No tengo dudas de que es el mejor entrenador que puede tener la Real hoy, hace seis meses o hace tres años. Desde que empezó en juveniles no ha parado de evolucionar. Es joven, pero ya ha ido haciendo cosas. Es ambicioso, creo que sufre mucho, algo que es bueno, a veces no tanto"

Lunes 8 de febrero

La Real podría tener que medirse al United en Turín

La Real Sociedad y el Manchester United deben medirse el próximo jueves 18 de octubre en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League y según Diario Vasco, el duelo podría disputarse en Turín debido a que el Gobierno de Reino Unido pondría problemas con el acceso de los Red Devils a territorio español para disputar el partido. El rotativo vasco asegura que el United y la Juventus ya están negociando para que el recinto italiano sea la sede del encuentro.

Domingo 7 de febrero

Silva vuelve a jugar trece partidos después

El canario ha vuelto a jugar este domingo después de trece partidos alejado de los terrenos de juego debido a una lesión. El mediapunta ha jugado media hora y ha entrado en el campo cuando su equipo ya ganaba 4-0. También ha debutado como local el delantero Carlos Fernández, que ha llegado en el mercado de invierno.

La Real, en busca de tres puntos 'europeos' ante el Cádiz

Los de Imanol se miden al Cádiz en el partido que abre la jornada dominical donde el técnico ha decidido dejar a Portu en el banquillo, junto a Silva quien ha vuelto a la lista.

SIGUE EL REAL SOCIEDAD VS. CÁDIZ

Sábado 6 de febrero

David Silva es la gran novedad en la convocatoria de Imanol para medirse al Cádiz este domingo a las 14:00. Los realistas necesitan la magia del campeón español, ausente desde el pasado 22 de diciembre.

Viernes 5 de enero

Oyarzabal: "No hay mejor entrenador posible que Imanol"

En una entrevista para Noticias de Gipuzkoa, Mikel Oyarzabal habló del momento de la Real y defendió a su entrenador del que pedían algunos la cabeza: "No le doy importancia porque sé que no tiene sentido. Todos sabemos lo que hay, lo que es el fútbol, que es resultadista, pero las sensaciones que tenemos nosotros, el club, él con nosotros y gran parte de la afición con él y con nosotros son muy buenas. No creo que haya mejor entrenador posible para la Real que Imanol. Le ves cada día dejándose la piel, llegando el primero, yéndose el último...".

Jueves 4 de febrero

Barrenetxea renueva con la Real Sociedad hasta 2027

La Real Sociedad y Ander Barrenetxea han llegado a un acuerdo para renovar el contrato del atacante hasta el 30 de junio de 2027. El donostiarra, acompañado por el presidente, Jokin Aperribay, y el Director de Fútbol, Roberto Olabe, ha firmado su nueva vinculación esta tarde en las oficinas del Reale Arena y ha atendido a los medios en rueda de prensa.

Miércoles 3 de febrero

Moyá sufre una lesión en el menisco y tendrá que operarse

"Miguel Ángel Moyá sufre una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha. Será intervenido quirúrgicamente el próximo lunes, 8 de febrero, por el Dr. Mikel Sánchez, en Vitoria-Gasteiz", explica el comunicado que ha hecho público el club.

Martes 2 de febrero

David Silva vuelve a los entrenamientos con la Real

El canario regresó este martes a los entrenamientos con sus compañeros tras pasar varias semanas en el dique seco por una lesión y podría reaparecer este fin de semana en la visita del Cádiz a Anoeta.

🔙 RT si tú también tenías ganas de verlo 🤩#AurreraReala — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 2, 2021

Lunes 1 de febrero

La Real espera a David Silva

Tras varias semanas alejados de los terrenos de juego, la Real Sociedad espera que esta semana el mediapunta canario David Silva vuelva a ejercitarse con el grupo en el césped de Zubieta. Un dolencia en el sóleo es lo que tiene al futbolista sin poder jugar durante un mes.

Ekain Regil, cedido a la SD Logroñés

Sábado 30 de enero

La Real Sociedad visita hoy al Villarreal, por la Jornada 21 de LaLiga. Te lo contamos todo aquí.

Viernes 29 de enero

Los sorprendentes números de Mikel Oyarzabal

El crack de la Real Sociedad, en la actual liga, ha participado en 12 goles en sus últimos 11 encuentros: ocho tantos y cuatro asistencias.

Última práctica antes de visitar al Villarreal

✅ Última sesión antes del partido de mañana.#VillarrealRealSociedad #AurreraReala — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 29, 2021

Jueves 28 de enero

Ya hay fecha para la final de Copa: ¿con o sin público?

Sevilla será la sede oficial de la final de la Copa de S.M. El Rey 2019/2020 el 3 de abril, tras el acuerdo alcanzado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con la Junta de Andalucía. De esta forma, se oficializa la fecha del partido que será retransmitido por Mediaset. Los equipos vascos se enfrentarán en una final histórica en La Cartuja de Sevilla, en la que el trofeo de esta competición viajará de Andalucía al País Vasco cerrando la temporada 2019/2020.

Un mes antes de la celebración de la final, la RFEF realizará las reuniones pertinentes con el Ministerio de Cultura y Deporte, la Junta de Andalucía y los clubes para hablar sobre la conveniencia o no de asistencia de público a esta final. La Real Federación Española de Fútbol es sensible con la situación actual y, por lo tanto, desde esta institución se respetará, como no puede ser de otra manera, lo que las autoridades sanitarias e instituciones establezcan y aconsejen en cada momento.

Una duda para visitar al Villarreal

Zaldua o Gorosabel es la incógnita que tiene Imanol para el partido frente al Villarreal, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga. ¿Los titulares? Remiro; Zaldua o Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Merino, Guevara, Guridi; Portu, Isak y Oyarzabal.

Miércoles 27 de enero

La Real Sociedad anuncia que recurrirá la expulsión de Illarra

"La Rea Sociedad ha presentado alegaciones a la segunda amonestación recibida ayer por defendiendo que hay error material manifiesto en el acta arbitral al no existir contacto alguno que cause un derribo por parte del jugador amonestado", ha anunciado el club en las redes sociales.

ℹ️ La #RealSociedad ha presentado alegaciones a la segunda amonestación recibida ayer por @illarra4 defendiendo que hay error material manifiesto en el acta arbitral al no existir contacto alguno que cause un derribo por parte del jugador amonestado.



🤷‍♂️🤨🙄#AurreraReala pic.twitter.com/pMIMXeFM0V — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 27, 2021

Martes 26 de enero

Malestar en la Real por la expulsión de Illarra

El capitán de la Real Sociedad era expulsado por doble amarilla en el minuto 48 después de que el VAR corrigiese a Mateu Lahoz, que había mostrado la amarilla a Mikel Merino. El malestar viene porque, a tenor de la imágenes, Illarra no toca a Sidnei. En este caso, el VAR puede entrar por error de identidad pero no por segunda amarilla. Al final del partido, Illarramendi y varios miembros de la Real se quedaron hablando con Mateu Lahoz sobre el césped del Villamarín mientras este les explicaba lo sucedido.

Illarramendi, titular

Imanol ha dispuesto un once de garantías donde sobresale la presencia del capitán donostiarra Illarramendi, que ocupará lugar en el centro del campo.

El resto de la alineación es: Remiro; Gorosabel, Aritz, Le Normand, Monreal; Merino, Illarramendi, Guridi; Portu, Isak y Oyarzabal.

La Real, en Sevilla para medirse al Betis en Copa

El equipo de Imanol aterrizó en el aeropuerto de Sevilla donde esta noche se medirá al Betis por una plaza en los cuartos de final de la Copa del Rey. ¿A QUÉ HORA CÓMO SEGUIR EL ENCUENTRO?

Plan de la semana

Miércoles: 16:00, Zubieta.

Jueves: descanso.

Viernes: 11:00, Zubieta.

Sábado: 21:00, Villarreal CF – Real Sociedad.

Lunes 25 de enero

Silva, baja ante el Betis

David Silva sigue sin entrar en las convocatorias de la Real Sociedad. En este caso, el mago de Arguineguín no estará en el duelo copero de octavos de final ante el Betis donde sí entró el nuevo fichaje, Carlos Fernández.

Imanol: "Debemos aprender a no dejar escapar partidos"

El técnico de la Real Sociedad compareció ante los medios tras el empate del Betis en el descuento donde los guipuzcoanos perdieron dos puntos con el gol de Joaquín. Ambos se vuelven a ver las caras en el duelo copero y el técnico realista analizó el encuentro.

Domingo 24 de enero

Carlos Fernánez, presentado con la Real

Se ha hecho de rogar pero ya está en San Sebastián. El delantero Carlos Fernández ha sido traspasado del Sevilla a la Real Sociedad por 10 millones de euros más dos en variables y este domingo ha sido presentado en Anoeta. Con la llegada del punta hispalense se cumple el refrán de 'a Rey muerto, Rey puesto', porque llega justo el día después de que William José se marchara cedido al Wolverhampton. Fernández ya se ha entrenado en la ciudad deportiva de Zubieta con sus nuevos compañeros.

Sábado 23 de enero

Willian José se marcha cedido al Wolverhampton

El delantero se marcha a la Premier. La Real Sociedad ha anunciado que el punta brasileño ficha por el Wolverhampton de Nuno en forma de cesión durante media temporada, ya que volverá el próximo 1 de julio, cuando finalice la cesión.

Viernes 22 de enero

Imanol: “Las negociaciones están avanzadas y Willian José no estará mañana”

Así lo aseguró el propio entrenador de la Real Sociedad, en la rueda de prensa previa al partido frente al Betis. Además, el DT descartó la vuelta de Odegaard: "En ningún momento hubo esa opción de que él pudiera venir aqui a la Real Sociedad".

Más declaraciones del DT:

Sobre David Silva: "Es un jugador competitivo que no puede estar aportando lo que él quisiera, no hay duda que estará dolido, con unas ganas terribles de volver, haciendo lo posible en la recuperación para volver cuanto antes. Pero él sabe mejor que nadie que tenemos que ser, ahora más que nunca, precavidos, porque lo que no puede ser es que vuelva y se vuelva a romper. Tiene que volver con unas garantías y que sea ya hasta final de año. Esperamos que, dentro de una semana o diez días, podamos hablar de que todos los lesionados están de vuelta y en buenas condiciones. Esa sería la mejor noticia".

La buena noticia: "Es la vuelta de Asier, la vuelta de Elustondo, la vuelta de Zaldua..."

Los jugadores con cuatro amarillas

Son cuatro: David Silva (lesionado), Aritz Elustondo, Robin Le Normand y Ander Barrenetxea.

El equipo para recibir al Betis, con una duda

Los titulares serían Remiro; Gorosabel, Zubeldia o Aritz, Le Normand, Monreal; Merino, Guevara, Guridi; Portu, Isak, Oyarzabal.

¿Te acuerdas de estos goles?

La Real recuerda sus festejos frente al Betis, el rival de este sábado, en un partido correspondiente a la jornada 20 de LaLiga.

⚽ Partidos llenos de GOLES.



🎥 ¡Revive los últimos tantos marcados ante el Real Betis! #RealSociedadRealBetis #AurreraReala — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 22, 2021

Miércoles 20 de enero

Los XI de la Real Sociedad que se enfrentan al Córdoba para avanzar a los octavos de final de la Copa del Rey

Martes 19 de enero

Alguacil: "Felicitamos al Athletic, es justo campeón"

"El Athletic fue justo vencedor, ganó la semifinal y la semifinal. Yo me preocupo de lo mío, y yo lo que quería era ganar esa final que ganaron ellos, pero no pudo ser. No fuimos capaces de ganar al Barcelona en la semifinal aunque estuvimos cerca. En ese sentido nada que decir, felicitar al campeón, que además creo que ha sido justo porque ha ganado los dos partidos", aseguró el técnico en rueda de prensa antes de medirse al Córdoba en la Copa del Rey.

Ahora ya pasa página y se centra en el duelo ante el Córdoba: "No puede ser de otra manera, han caído tantos de Primera... como te relajes un poco y no vayas al 100%... no hay rival fácil, y todos te lo pueden complicar. Yo no tengo dudas, o vamos concienciados de dar nuestra mejor versión o no vamos a ganar, aunque sea un rival de Segunda B, pero tienen mucha calidad y experiencia, que juega muy bien y está bien armado. Conozco al entrenador y siempre hace equipos muy competitivos, y nos va a costar".

Lunes 18 de enero

Mikel Merino: "Acerté en mi decisión de fichar por la Real"

El centrocampista internacional concedió una entrevista en la que repasó la actualidad del club donostiarra. En sus declaraciones reconoció que "estoy en un ambiente idóneo" y confiesa que "acerté en mi decisión".

💙 “Estoy en un entorno idóneo. Acerté en mi decisión”. #AurreraReala — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 18, 2021

Con la vista puesta en el Córdoba

El equipo de Imanol prepara su puesta en escena en la Copa del Rey, del que es actual finalista habida cuenta que está pendiente la disputa del título de la temporada pasada ante el Athletic. Se mide el miércoles al Córdoba y el técnico donostiarra cuenta con 23 jugadores. A la espera de saber si Silva entrará en la convocatoria y podrá reaparecer.

Sábado 16 de enero

Elustondo ya se entrena; Silva sigue siendo baja

Airtz Elustondo volvió a los entrenamientos del cuadro txuri-urdin con la vista puesta en el partido de Copa de la próxima semana ante el Córdoba. El veterano jugador donostiarra se recuperó de su lesión de tobillo producida ante el Atlético de Madrid y es parte del equipo. Por contra, Silva, Moyá y Sangalli sigue recuperándose de sus respectivas lesiones y todavía no tienen el alta competitiva.

Viernes 15 de enero

¿Cuándo vuelve David Silva?

Ya se sabe que el ex-Manchester City no estará este miércoles contra el Córdoba, en la Copa del Rey. Y es todavía duda para recibir al Betis en Anoeta, el sábado 23. El futbolista no juega desde el 22 de noviembre (partido contra el Cádiz), debido a una lesión de grado 1 en el bíceps femoral.

Córdoba, el próximo destino de la Real

Tras perder frente al Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España , el conjunto vasco ya piensa en su próximo paso: el Córdoba, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. ¿Los posibles XI de Imanol? Remiro; Zaldua, Sagnan, Zubeldia, Aihen; Guridi, Zubimendi, Roberto; Merquelanz, Bautista y Barrenetxea.

Jueves 14 de enero

El espectacular homenaje a la Real Sociedad en su vuelta a casa

Miércoles 13 de enero

Zurutuza, en Goal: "El Barcelona no se le da mal a la Real, podemos hacer algo bonito"

Colgó las botas en el pasado verano, pero no se olvida de su exequipo y de sus excompañeros. "Imanol está haciendo un trabajo fantástico con una plantilla que tiene muchísimo talento. Es un proyecto que no para de crecer, que respeta el trabajo de cantera y hace apuestas por incorporar jugadores de calidad", resalta el excentrocampista. AQUÍ, todas sus declaraciones .

Portu, Isak y Janujaz, posible tridente ofensivo ante el Barça

Los donostiarras cuentan con algunas bajas para el encuentro frente al Barcelona en la Supercopa, uno de ellos, es David Silva pese a haber viajado a Córdoba. El once previsto para intentar meterse en la gran final del domingo hablan de Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Oyarzabal, Guevara, Merino; Portu, Isak y Januzaj.

La Real vela armas antes de la Supercopa

El equipo de Imanol descansa en Córdoba a la espera de dirigirse al estadio de El Arcángel donde se medirá al Barcelona en la primera de las semifinales de la Supercopa.

Martes 12 de enero

David Silva entra en la convocatoria de la Real Sociedad para la Supercopa

Imanol Alguacil ha decidido desplazar a Córdoba a toda su plantilla para tratar de vender al Barcelona en la semifinal de la final four del torneo.

📋 La convocatoria para la Supercopa. AUPA REAL!!! 🔵⚪️🔵 #AurreraReala pic.twitter.com/AvEugCy7qc — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 12, 2021

Lunes 11 de enero

Un árbitro de ingrato recuerdo para la Supercopa

Munuera Montero ha sido designado para arbitrar la semifinal de la Supercopa entre Real Sociedad y Barcelona. En el VAR estará González González que no trae buenos recuerdos a los donostiarras que recuerdan la semifinal de Copa de 2014 cuando obvió la expulsión a Mascherano.

🔲ÁRBITROS | Estos son los colegiados designados para la primera semifinal de la #Supercopa de España en el Nuevo Arcángel de Córdoba que enfrentará a @RealSociedad y @FCBarcelona_es .



🔗 https://t.co/7IzDbfGdaE pic.twitter.com/vSS6EYxcGd — RFEF (@rfef) January 11, 2021

Silva, la baja más grave para una Real que recupera efectivos

Es el jugador llamado a marcar la diferencia en un equipo que no anda mal de 'jugones' pero que echará de menos a Silva. El canario ha recaído de sus molestias en el soleo y no podrá medirse al Barcelona. Imanol recupera a otros efectivos como Januzaj, Monreal, Zaldua e Illarramendi, que volvió a una lista hace unos días tras 16 meses de calvario.

Domingo 10 de enero

Un recuerdo único e imborrable

La Real despertó a sus seguidores en las redes sociales con un bonito recuerdo: la conquista de la Supercopa de 1982, la primera en la historia. Correspondiente a la temporada 1982/83, fue la primera edición disputada de este torneo, desde que en la temporada 1952/53 se estableciera el fin de la Copa Eva Duarte. Se disputó entre el campeón de Liga 1981/82, la Real Sociedad, y el campeón de la Copa del Rey de 1981-82, el Real Madrid. El Madrid ganó 1-0 en la ida, pero los vascos se repusieron con un 4-0 en la vuelta. El miércoles, la Real juega una de las semifinales de la Supercopa española de este año ante el Barcelona.

🔙 Primera Supercopa.

🏆 Campeones.



🔜 El miércoles, semifinales ante el FC Barcelona.

🆙 GOAZEN!!! #AurreraReala pic.twitter.com/RRIMUGRmiN — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 10, 2021

Sábado 9 de enero

Imanol analiza la derrota ante el Sevilla: "Hemos regalado demasiado

Imanol Alguacil, técnico donostiarra, analizó la derrota ante la Real Sociedad en un partido loco que les deja empatados a puntos, justo por debajo de la última plaza de Champions.

Isak, el goleador: "Debemos estar más fuertes en los duelos"

Isak, autor de uno de los goles, analizó la derrota en Sevilla y dio las claves: Mayor fortaleza en los balones divididos.

"Tenemos que estar más concentrados y más fuertes en los duelos. Tenemos que seguir trabajando; quedan muchos partidos". Alexander Isak. #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/CrTcMleali — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 9, 2021

Tropiezo ante el Sevilla, un rival directo

La Real Sociedad no pudo con el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, en un partido loco donde En-Nesyri fue el auténtico protagonista al marcar los tres goles que le dieron la victoria. Los realistas llegaron a igualar dos veces pero finalmente no pudieron y cierra la primera vuelta con 30 puntos. MIRA AQUÍ EL RESUMEN