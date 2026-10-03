"Noticias falsas": la CAF responde a través de Kooora a los rumores sobre la Copa Africana de Naciones 2027

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha zanjado la polémica sobre el futuro de la Copa Africana de Naciones 2027, tras las dudas surgidas en torno al lugar de celebración del torneo, previsto para el próximo año.

La CAF anunció anteriormente que la próxima edición del torneo continental se disputará entre el 19 de junio y el 17 de julio de 2027, con una organización conjunta entre Kenia, Tanzania y Uganda.

Sin embargo, informes de prensa árabes afirmaron ayer viernes que Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana, realizará una visita de inspección a los tres países anfitriones el próximo mes de enero para comprobar su grado de preparación cinco meses antes de la fecha del torneo.

Y añadieron que la CAF podría plantearse trasladar el torneo a otro país si se confirma la falta de preparación de los tres países en ese momento.

Por su parte, Luxolo September, portavoz de prensa de la CAF, declaró en unas manifestaciones exclusivas a Kooora, este sábado, que "estas noticias son repetitivas, y ya hemos aclarado la verdad en más de una ocasión".

Y agregó: "Son noticias falsas, sin ningún fundamento de verdad. La CAF no contempla trasladar la Copa Africana de Naciones y confía en la capacidad de Kenia, Tanzania y Uganda para organizar el torneo en su fecha prevista".

Los informes también afirmaron que existe una propuesta de aplazar la edición de 2027 a 2028 y conformarse con celebrar una sola edición, en lugar de la decisión actual de disputar dos ediciones antes de que el torneo pase a celebrarse cada 4 años.

No obstante, September reafirmó igualmente la falsedad de estas noticias y subrayó el compromiso de la CAF con el calendario actual.

September ya había desmentido a Kooora noticias similares sobre el futuro del torneo el pasado mes de abril.

Se han disputado dos jornadas de la fase de clasificación del torneo, que concluirá el próximo mes de marzo.