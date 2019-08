Noticia Goal: Mateu Alemany seguirá siendo el director general deportivo del Valencia

El dirigente se ha reunido con Peter Lim en Singapur y han llegado a un acuerdo satisfactorio para que siga junto a su equipo liderando el proyecto.

Mateu Alemany seguirá siendo el Director General del CF y contará con el respaldo de Peter Lim, según ha podido saber Goal. La reunión en Singapur ha sido positiva y aunque no se conocen los términos y detalles del acuerdo, Alemany seguirá en su cargo, no será destituido y seguirá liderando el proyecto deprtivo del club de Mestalla junto a Marcelinoi García Toral.

El pasado lunes comenzó esta crisis en el Valencia cuando el propio Alemany, acompañado del secretario técnico, Pablo Longoria, mantuvo una reunión de varias horas con el presidente y hombre de Lim en Valencia, Anil Murthy, que fue increpado a las puertas de las oficinas del club por aficionados descontentos con los posibles cambios en el organigrama deportivo. Tras este encuentro explicaba su postura: "Yo quiero seguir en el Valencia como siempre me he visto y he querido quedarme; es positivo que se hablen las cosas. Meriton tiene su punto de vista y tenemos que buscar puntos en común".

El jueves Alemany y Murthy se montaron en un avión que los llevó a Singapur para tratar los problemas del club personalmente y cara a cara con el propietario Peter Lim. En este encuentro, tal y como puede adelantar Goal, ha habido fumata blanca para que Alemany y su equipo sigan en sus puestos aunque aún faltan por conocerse algunos detalles de los acuerdos a los que han llegado las partes.

Los problemas, que se han resuelto con esta visita a Singapur, comenzaron por el presunto interés de Lim de controlar más la parcela deportiva y es similar al que ocurrió en 2015 y terminó con la salida del club de Amadeo Salvo y de Rufete, que por aquel entonces dirigían el proyecto futbolístico del club. Alemany, con una larga experiencia en el mundo del fútbol, llegó en marzo de 2017 al club con el objetivo de reconducir un club errático que llevaba tiempo fuera de los puestos de . De su mano y con Marcelino García Toral en el banquillo, el Valencia se ha clasificado en dos ocasiones en Champions y consiguió ganar la al esta temporada, el año de su centenario.