Noticia Goal: el PSG confía en conservar a Mbappé tras el fichaje de Messi

Da por hecha la llegada del rosarino y trabaja en la fórmula económica para mantener a Kylian, con ayuda del Gobierno del país. El Real Madrid espera.

Lo dijo Mauricio Pochettino en público y se lo corroboran en privado a Goal fuentes conocedoras de la situación: el PSG está convencido de la viabilidad económica de mantener a Kylian Mbappé (22 años) tras el fichaje de Messi (34). El club da por sentada la incorporación del argentino, igual que en el vestuario tras conversaciones con él la semana pasada, y lleva días trabajando cargado de confianza en el modo de encontrar el camino para que Kylian continúe.

Hay tres motivos en los que se basa el PSG para estar seguro de conseguirlo. Primero, porque han ideado la fórmula para superar el obstáculo del Departamento Nacional de Control de Gestión (DNCG), el encargado de vigilar la salud económica de los integrantes de la Liga de Fútbol Profesional (LFP); y eso a pesar de que este organismo ya informó de sus pérdidas de 124 millones de euros en la temporada 2019-20 y ahora estima que debe ingresar poco más de 180 kilos. Segundo, porque el fair play financiero de UEFA se va a flexibilizar a causa de la crisis del coronavirus ("Tenemos que adaptarlo a la nueva realidad, que fomentar y liberar las inversiones", reiteró en abril el presidente Ceferin). Y tercero, porque el Gobierno francés va a ayudar.

Este fin de semana hubo reuniones importantes en ese sentido, con la presencia en una de ellas de autoridades de máximo rango del país. Existe la intención y hasta el compromiso comunes de que sea posible para el PSG la formación de un equipo de ensueño con una delantera formada por Messi, Mbappé y Neymar. Se considera beneficioso para la imagen y la economía de Francia y, por supuesto, de su fútbol, en serios problemas por las extremas complicaciones en la comercialización de sus derechos televisivos. Esto mismo, con un interés mayor si cabe, se aplica respecto a la propiedad de la entidad parisina, con el Mundial de Qatar a finales de 2022 y el objetivo principal de transmitir imagen de grandeza a todo el globo.

Cara a cara PSG-Mbappé; el Real Madrid, centrado en la 'Operación Salida' y atento

La versión del PSG, además, muestra una confianza alta incluso en que Mbappé renovará su vínculo actual, que concluye en 2022. Desde el entorno del ex del Mónaco se asegura a este medio que próximamente habrá al menos otro cara a cara con la dirección deportiva del Parque de los Príncipes. Ahí saben que las negativas a ampliar responden a su deseo de jugar en el Real Madrid, al que se ha transmitido el malestar por los contactos con la familia del atacante. En el Santiago Bernabéu piensan que la contratación de su gran deseo es a día de hoy muy complicada y que se necesitan cambios notables en el asunto.

El Real Madrid está intentando mantener un perfil bajo. No quiere deteriorar la relación con el PSG, cuya postura es desalentadora, si bien tratará de lograr hasta el final de agosto a Mbappé. Con Haaland también en el horizonte, las compras se reducirán a lo que ocurra con Mbappé. No hay en estos momentos más nombres. Mientras no surja una posibilidad factible, lo cual se considera muy difícil si no se producen novedades, la 'Operación Salida' sigue como prioridad para cuadrar cuentas y para aligerar una plantilla con exceso de fichas.

En ella figuran ahora 27 hombres, después de las marchas de Brahim, Sergio Ramos y Varane. Se buscan dos o tres más (la siguiente será la de Kubo), condicionadas a las opciones que brinde el mercado porque nadie quiere irse. La misión es vender y ceder, y luego, si las circunstancias lo permiten porque el PSG accede, lanzarse a por Mbappé. Agosto va a ser muy largo...