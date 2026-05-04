Noticia destacada: el Heracles Almelo ya se despide de un jugador que va al Mundial

El Heracles Almelo se ha despedido de Ajdin Hrustic. El australiano de 29 años ya ha jugado su último partido con el club.

Titular toda la temporada, no entró en la convocatoria para el partido contra el PEC Zwolle, que el Heracles perdió 1-0.

Tras el encuentro, el técnico Ernest Faber confirmó a ESPN que Hrustic no volverá: «Se despidió del grupo para preparar el Mundial. Es un gran jugador».

«Es un embajador para nosotros y hemos acordado ciertas cosas. La próxima temporada tampoco estará con nosotros, así que le damos libertad y colaboramos de buen grado», afirmó Faber.

Ahora se centrará en el Mundial con Australia, que debutará el 14 de junio ante Turquía, luego enfrentará a Estados Unidos el 19 y a Paraguay el 26. Así, se perderá los últimos compromisos del Heracles contra Telstar (10 de mayo) y FC Groningen (17 de mayo).

En cuanto al descenso del club, hay una buena noticia: Walid Ould-Chikh seguirá en el Heracles Almelo, salvo imprevistos.

El mediocampista de 26 años será fichado definitivamente por el Eintracht Braunschweig, según confirman fuentes bien informadas a Voetbal International.