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El Newcastle United logró una disciplinada victoria por 1-0 ante el Brighton & Hove Albion gracias a un penalti tempranero de Harvey Barnes. Pese a la presión constante del equipo local, su defensa resistió para llevarse los tres puntos.

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El Newcastle dio una lección de resistencia defensiva en el American Express Community Stadium: soportó una intensa presión y se impuso por 1-0 al Brighton. El momento decisivo llegó a los ocho minutos, cuando Barnes transformó un penalti y aprovechó una ocasión temprana para adelantar a los visitantes. A partir de ahí, el partido giró en torno a la capacidad del Newcastle para mantener un bloque compacto frente a un Brighton que acaparó el 64 % de la posesión.

Aunque los locales acumularon 25 disparos, ocho de ellos a puerta, el bloque bajo del Newcastle y las grandes actuaciones individuales en defensa limitaron la calidad de sus ocasiones. El Newcastle realizó nada menos que 55 despejes y 17 intercepciones, reflejo de una concentración defensiva que neutralizó los movimientos ofensivos del Brighton. Fue una actuación basada más en el esfuerzo que en el brillo: el Newcastle solo efectuó seis disparos, pero le bastaron su acierto inicial y una actuación sobresaliente del portero Lucas Hornicek para conservar el resultado.

GOAL puntúa a los jugadores del Newcastle en el Amex…

Portero y defensa

Lucas Hornicek: 9/10

Una actuación excepcional del portero, posiblemente el mejor del partido. Hornicek hizo ocho paradas para dejar su portería a cero, varias de ellas con grandes reflejos ante remates desde dentro del área. Su dominio del área ante los 28 centros del Brighton fue fundamental para aliviar la presión sobre sus centrales.

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Lewis Hall: 8/10

Una actuación muy disciplinada del lateral izquierdo ante los constantes ataques del Brighton. Hall mostró inteligencia táctica, sumó numerosos despejes y ganó varios duelos importantes a ras de suelo. Cumplió bien en defensa y, pese a la superioridad numérica del Brighton por las bandas, rara vez quedó fuera de posición.

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Dan Burn: 8/10

El veterano defensa se impuso en la batalla aérea y aportó solidez en el centro de la zaga. Fue clave para que el Newcastle alcanzara los 55 despejes y, a menudo, el primero en llegar a los balones que el Brighton enviaba al área. Su liderazgo quedó patente al organizar durante 90 minutos una defensa sometida a una enorme presión.

Malick Thiaw: 8/10

Thiaw complementó a Burn a la perfección con su defensa proactiva. Firmó varias de las 17 intercepciones del Newcastle y leyó el juego con maestría para cortar pases en profundidad. Su velocidad para recuperar la posición se puso a prueba en varias ocasiones, pero mantuvo la calma y redujo la influencia de Georginio Rutter.

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Valentino Livramento: 7/10

Livramento pasó una tarde muy exigente siguiendo las incorporaciones de los laterales del Brighton. Se mostró fiable en el uno contra uno y ayudó al Newcastle a lanzar algunos contraataques antes de ser sustituido por Amar Dedic en el minuto 84. Una actuación sólida y trabajadora en un contexto defensivo difícil.

Centrocampo

Lewis Miley: 7/10

En una posición retrasada, Miley mostró una madurez impropia de su edad. Tenía la misión de proteger a la línea de cuatro y lo hizo con eficacia, obligando al Brighton a buscar las bandas en lugar de penetrar por el centro. Sus pases fueron seguros y precisos, y priorizó conservar el balón cuando el Newcastle estaba asediado.

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Anthony Elanga: 7/10

Elanga aportó la velocidad necesaria en las transiciones. Aunque pasó buena parte del partido replegando para ayudar a su lateral, su amenaza al contraataque impidió al Brighton volcar a todos sus jugadores en ataque. Su capacidad de trabajo fue esencial para el esfuerzo defensivo colectivo.

Jacob Ramsey: 7/10

Ramsey sirvió de enlace entre el centro del campo y el ataque. Vio una tarjeta amarilla por una falta táctica con la que frenó una salida rápida del Brighton y mostró así su faceta más combativa. Su energía en la presión ayudó a alterar el ritmo de los locales en el último tercio.

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Joe Willock: 7/10

Willock aportó despliegue físico en el centro del campo y a menudo condujo el balón para escapar de la presión y dar un respiro a la defensa. Fue sustituido en el minuto 71 tras un esfuerzo incansable que ayudó al Newcastle a conservar la ventaja durante los tramos más intensos de la segunda parte.

Ataque

Harvey Barnes: 8/10

El autor del gol de la victoria. Barnes tuvo sangre fría para transformar el penalti del minuto ocho que acabó decidiendo el partido. Más allá del gol, fue la principal vía de salida del Newcastle y aprovechó su inteligencia para encontrar espacios en las escasas ocasiones en que su equipo se aventuró al ataque.

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William Osula: 6/10

Una tarde difícil para el delantero, a menudo aislado mientras el equipo defendía muy atrás. Trabajó para retener el balón y ofrecer una referencia física frente a los centrales del Brighton, pero no recibió pases suficientes para amenazar directamente la portería antes de ser sustituido.

Suplentes y entrenador

Jacob Murphy: 6/10

Entró por Willock en el minuto 71 para aportar piernas frescas. Contribuyó a mantener la organización defensiva y ayudó a cerrar el partido con una colocación disciplinada.

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Yoane Wissa: 6/10

Entró por Osula en el minuto 67. A Wissa le costó participar en ataque, pero trabajó sin balón para presionar a los defensas del Brighton durante la salida de balón. Recibió una tarjeta amarilla por una falta en el tiempo de descuento.

Amar Dedic: sin calificación

Sustituyó a Livramento en el minuto 84 para reforzar la banda derecha. Cumplió su cometido sin complicaciones.

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Aladji Bamba: sin calificación

Entró por Ramsey en el minuto 84 para aportar presencia física en el centro del campo mientras el Brighton se volcaba en ataque.

Matthias Jaissle: 8/10

El entrenador organizó a su equipo a la perfección para frustrar a un rival que domina la posesión. Consciente de la amenaza del Brighton, apostó por un 4-2-3-1 compacto que se convertía en un 4-5-1 sin balón. El momento elegido para los cambios ayudó a mantener la energía necesaria para proteger la ventaja conseguida al principio.