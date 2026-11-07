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El Newcastle United tuvo que conformarse con un punto en Craven Cottage pese a una genialidad individual de Jacob Murphy. Un gol de Rodrigo Muniz en los últimos minutos neutralizó la ventaja visitante y dejó un empate 1-1 de gran interés táctico.

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El Newcastle United firmó un empate en el oeste de Londres en un partido marcado más por la eficacia en las transiciones que por un dominio territorial sostenido. El equipo de Matthias Jaissle se organizó en un bloque medio para aprovechar los espacios que dejaba el planteamiento expansivo del Fulham. La estrategia dio sus frutos en el minuto 80, cuando Murphy sacó partido de un error de Sander Berge y abrió el marcador con un magnífico disparo con rosca. Sin embargo, la solidez defensiva del Newcastle flaqueó apenas tres minutos después y permitió a Muniz restablecer la igualdad.

Las estadísticas reflejaron un duelo muy igualado. Aunque el Fulham tuvo el 58 % de la posesión, el Newcastle generó las ocasiones de mayor calidad y acabó el partido con 0,91 goles esperados (xG), frente a los 0,62 del conjunto local. El Newcastle lamentará el gol anulado a Dan Burn en la primera parte, aunque acabó debiendo el punto a varias paradas de gran nivel de Lukas Hornicek en los últimos instantes.

Portero y defensa

Lukas Hornicek - 8/10

El jugador más destacado del Newcastle. Hornicek realizó cinco paradas, ninguna tan decisiva como la que hizo con la punta de los dedos para detener el potente disparo de Ryan Sessegnon en el tiempo añadido. Su colocación y sus reflejos ante Oscar Bobb en los primeros compases marcaron la pauta de una actuación defensiva resistente.

Amar Dedic - 6/10

Una tarde de altibajos para el lateral derecho. Aunque contribuyó a que el Newcastle ganase 45 duelos en total, su tarjeta amarilla en el minuto 92 por una falta sobre Muniz provocó una presión innecesaria. Por momentos tuvo problemas con las subidas de Antonee Robinson.

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Malick Thiaw - 7/10

El defensa más sereno con el balón, con 45 pases acertados. Su lectura del juego fue excelente hasta su sustitución en el minuto 85 y ofreció al Newcastle una base fundamental para iniciar las jugadas desde atrás.

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Dan Burn - 6/10

Pensó que había roto el empate con un remate de cabeza, pero el gol fue anulado por una falta de Wissa sobre Timothy Castagne en la jugada previa. Se impuso en el juego aéreo, aunque le faltó rapidez en los desplazamientos laterales para cerrar el centro que propició el empate de Muniz.

Lewis Hall - 7/10

Actuación incansable del lateral izquierdo, que ganó 11 duelos y completó tres entradas con éxito. Estuvo cerca de marcar el gol de la victoria en los últimos minutos, pero Bernd Leno detuvo su remate en el minuto 88.

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Centrocampo

Sean Steur - 5/10

En un centro del campo muy poblado, Steur tuvo dificultades para hacerse notar en las transiciones. Probó fortuna una vez desde lejos, sin encontrar portería, antes de ser sustituido por Fernandez-Pardo en el minuto 74.

Nico Gonzalez - 6/10

Aportó la intensidad necesaria en el centro del campo durante 61 minutos. Su disciplina táctica ayudó al Newcastle a mantener el orden, aunque le faltó creatividad para deshacer el bloque bajo del Fulham antes de ser sustituido.

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Yoane Wissa - 5/10

Partido frustrante para Wissa, cuya acción más destacada fue la falta sobre Timothy Castagne que provocó la anulación del gol de Burn. Mandó un remate al lateral de la red desde un ángulo cerrado, pero apenas puso a prueba a Leno.

Ataque

Jacob Murphy - 8/10

Rozó el papel de héroe de la victoria. Su gol en el minuto 80 fue una demostración de presión oportunista y calidad técnica: interceptó un pase impreciso y colocó un disparo con rosca en la escuadra. Fue la amenaza más constante del Newcastle al contraataque.

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Harvey Barnes - 7/10

Registró la cifra individual de xG más alta del Newcastle (0,58) y obligó a Leno a realizar dos paradas excepcionales en la primera parte. Aunque no marcó, sus movimientos sin balón causaron problemas constantes a la defensa del Fulham.

William Osula - 5/10

Se esforzó como referencia en ataque, pero le faltaron balones. Osula quedó a menudo aislado entre Calvin Bassey y David Affengruber y no registró ningún disparo a puerta antes de ser sustituido en el minuto 85.

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Suplentes y entrenador

Lewis Miley - 6/10

Entró en el minuto 61 y despejó de cabeza un peligroso lanzamiento de falta de Alex Iwobi en los últimos compases.

Joe Willock - 6/10

Entró para aportar dinamismo al centro del campo y realizó un disparo lejano que puso a prueba la colocación de Leno.

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Matias Fernandez-Pardo - 5/10

Vio cómo le detenían un remate de cabeza en los últimos minutos y sufrió un golpe en el tiempo añadido que interrumpió el ritmo del partido.

Anthony Elanga - Sin calificar

Entró por Osula en los últimos minutos y apenas tuvo tiempo para influir en el marcador.

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Fabian Schar - Sin calificar

Entró en el minuto 85 para reforzar la defensa después del empate.

Matthias Jaissle - 6/10

El plan táctico de Jaissle, replegarse y salir al contraataque, estuvo cerca de funcionar a la perfección. Sin embargo, no consolidar la ventaja inmediatamente después del gol de Murphy apunta a un fallo en la gestión del partido que le costó dos puntos a su equipo.