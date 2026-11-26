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El Marsella logró una ajustada victoria por 1-0 ante el Levski Sofía en el Stade Vélodrome gracias a un penalti de Amine Gouiri en la primera parte. Pese a la presión final de los visitantes, la actuación dominante de Pierre-Emile Højbjerg aseguró los tres puntos para el equipo francés.

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El Marsella superó un duelo de la Europa League que podía complicarse en el Stade Vélodrome y se impuso por 1-0 gracias, en buena medida, a su control del centro del campo. El momento decisivo llegó en el minuto 28, cuando Gouiri transformó un penalti y dio al Marsella la ventaja que necesitaba para marcar el ritmo. Aunque los locales no lograron convertir su dominio territorial en un marcador más amplio y desaprovecharon varias ocasiones para doblar la ventaja en la segunda parte, su solidez defensiva limitó al Levski Sofía a un solo disparo a puerta en los 90 minutos.

En el plano táctico, el equipo de Bruno Genesio empleó un 4-2-3-1 centrado en conservar el balón y terminó el partido con 524 pases acertados y un 89 % de precisión. El Levski Sofía mantuvo el orden y la compactación, especialmente cuando se replegó cerca de su área, pero le costó salir al ataque una vez que Højbjerg impuso su autoridad en el doble pivote. Los 47 duelos ganados por el Marsella frente a los 38 del Levski reflejaron la diferencia física entre ambos equipos y permitieron al conjunto de la Ligue 1 cerrar una victoria solvente, aunque poco vistosa.

Portero y defensa

Jeffrey de Lange: 7/10

Noche relativamente tranquila para el neerlandés, al que apenas puso a prueba un ataque del Levski falto de acierto. Realizó una parada crucial para mantener la portería a cero y se mostró sereno en la salida de balón, contribuyendo a la elevada precisión en el pase del Marsella. Los 0,24 goles esperados en contra (xGC) reflejan lo bien protegido que estuvo por su línea de cuatro defensas.

CJ Egan-Riley: 8/10

El más destacado de la defensa. Egan-Riley lideró al equipo con ocho intervenciones defensivas, entre ellas dos entradas, y ganó siete duelos. Su colocación frenó varios contraataques del Levski antes de que se convirtieran en ocasiones claras, y distribuyó el balón sin fallos bajo presión.

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Nayef Aguerd: 7/10

Imponente por alto, Aguerd remató de cabeza a puerta en el minuto 23 en una jugada a balón parado. Dirigió bien la línea defensiva y la mantuvo adelantada para reducir el espacio entre el centro del campo y el ataque, lo que dejó aislado a Reinaldo, del Levski.

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Kelyann Bezahaf: 6/10

El joven dejó destellos de su potencial, pero por momentos se mostró más dubitativo con el balón que sus compañeros de defensa. Cumplió sin errores importantes, aunque participó menos que Aguerd en la salida de balón hacia posiciones avanzadas.

Ulisses Garcia: 7/10

Garcia aportó amplitud de forma constante por la banda izquierda y se incorporó a menudo al ataque para apoyar a Igor Paixão. Estuvo sólido en defensa y desempeñó un papel importante en el 89 % de precisión en el pase del Marsella, al ofrecerse con frecuencia como salida segura cuando las zonas centrales estaban congestionadas.

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Centro del campo

Pierre-Emile Højbjerg: 9/10

Marcó el ritmo del equipo. Højbjerg fue quien más pases acertó en el partido: encontró a un compañero en 94 de sus 100 intentos. Su capacidad para cambiar la orientación del juego y superar líneas con sus pases fue esencial para que el Marsella alcanzara el 52 % de posesión. Estuvo cerca de marcar con un disparo lejano en el tiempo añadido de la primera parte.

Himad Abdelli: 7/10

Como pareja de Højbjerg, Abdelli aportó combatividad al doble pivote. Estuvo acertado al ganar los rechaces y volver a poner el balón en circulación con rapidez. Su disciplina táctica dio más libertad a los cuatro atacantes para intercambiar posiciones en el último tercio del campo.

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Angel Gomes: 6/10

En la posición de mediapunta, a Gomes le costó encontrar espacios entre los centrocampistas retrasados del Levski. Aunque dejó muestras de su calidad técnica, no consiguió dar el último pase decisivo antes de ser sustituido por Tochukwu Nnadi en el minuto 77.

Keyliane Abdallah: 7/10

Fue una amenaza constante desde la derecha y realizó tres disparos, incluido un remate exigente con la zurda en el minuto 73 que obligó a intervenir a Svetoslav Vutsov. Sus 0,09 goles esperados (xG) indican que llegaba a zonas propicias, aunque le faltó acierto en la acción final.

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Igor Paixão: 7/10

Activo en la banda izquierda, Paixão tuvo mucho protagonismo con el balón en la segunda parte y forzó paradas en los minutos 54 y 56. Su juego directo obligó a los laterales del Levski a replegarse, aunque lamentará no haber convertido ninguno de sus dos disparos a puerta.

Ataque

Amine Gouiri: 8/10

El autor del gol de la victoria. Gouiri no falló desde los once metros en el minuto 28 y colocó con calma el penalti en la esquina inferior izquierda. Dio problemas a los defensas búlgaros durante toda la noche, registró 0,79 xG y fue una referencia eficaz en ataque antes de ser sustituido por Neal Maupay.

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Suplentes y entrenador

Neal Maupay (63'): 6/10

Sustituyó a Gouiri y aportó su energía habitual en la presión. Tuvo una ocasión en el minuto 76 con un disparo de zurda, pero no encontró portería desde dentro del área.

Amine Harit (70'): 6/10

Entró para aportar frescura y creatividad, conservó bien el balón y ayudó al Marsella a afrontar los últimos 20 minutos sin perder el control del ritmo.

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Tochukwu Nnadi (77'): sin calificar

Entró en la recta final para reforzar el centro del campo; no tuvo tiempo suficiente para influir de forma significativa en las estadísticas del partido.

Bruno Genesio: 7/10

Genesio estará satisfecho con el control que ejerció su equipo, en particular con el dominio de Højbjerg dentro de su planteamiento táctico. Aunque seguramente habría preferido un segundo gol para sentenciar antes el partido, su estructura defensiva impidió que el Levski Sofía amenazara de verdad con empatar.