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Mauricio Pochettino ya tiene su primer punto como entrenador del Manchester United, pero el caótico 2-2 en casa del Sporting CP sabe a dos puntos perdidos. El capitán Bruno Fernandes marcó dos goles en dos minutos ante su antiguo club para darle la vuelta al partido de Champions League, pero el United dejó escapar la ventaja a falta de diez minutos.

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Tras el duro 4-0 sufrido en Anfield en el estreno de Pochettino en el banquillo, el United llegó al estadio Jose Alvalade en busca de orden y señales de reacción. Durante casi media hora mostró mucha más seguridad con el balón y completó 162 pases en los primeros 25 minutos, antes de que sus propios errores desataran el caos. Lisandro Martinez cometió un penalti evitable en el minuto 29 que Senne Lammens detuvo sin problemas a Luis Suarez. Sin embargo, solo 75 segundos después, el portero belga salió de forma temeraria y arrolló a Maxi Araujo. Suarez transformó el segundo penalti en el minuto 33.

La frustración del United estalló en el minuto 40, cuando Amad Diallo marcó de cabeza el empate, pero el gol fue inexplicablemente anulado después de que se señalara una falta muy rigurosa de Youri Tielemans por una entrada limpia en la jugada previa. El centrocampista también vio la amarilla. La dinámica cambió nada más empezar la segunda parte. Martinez provocó un penalti que Fernandes transformó en el minuto 48 y, dos minutos después, un extraño bache en el césped desvió un disparo lejano sin aparente peligro del capitán hasta superar a Kaique. Pero la espera del United por una victoria a domicilio en Champions League, que ya dura cinco años, continúa: Lammens dejó escapar un centro sencillo y Suarez empató en el minuto 80, el VAR anuló un gol en propia puerta de Kaique por una leve falta de Patrick Dorgu y Tielemans fue expulsado en el tiempo añadido. El United resistió con diez para sumar un punto que deberían haber sido tres.

A continuación, GOAL puntúa a los jugadores del Manchester United en el estadio Jose Alvalade...

Portería y defensa

Senne Lammens (4/10): Una noche para olvidar para el portero belga. A punto estuvo de complicarse la vida con un despeje descuidado antes del minuto cinco. Por un momento pareció el héroe al detener el pésimo penalti de Suarez en el minuto 30, pero 75 segundos después echó por tierra su intervención al abalanzarse sin control sobre Araujo y cometer otro penalti. Lo peor llegó en el minuto 80, cuando dejó caer inexplicablemente un centro alto y sencillo de Ivan Fresneda a los pies de Suarez y regaló el empate al Sporting.

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Noussair Mazraoui (7/10): Se recuperó de un golpe en el hombro sufrido en el minuto 10 después de que Araujo le superara con demasiada facilidad. Dio amplitud al ataque al subir por la banda derecha cuando el United pasaba a defender con tres durante la posesión. No falló un solo pase antes de dejar su sitio a Diogo Dalot en el minuto 64.

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Leny Yoro (7/10): Respondió con autoridad tras sus dificultades en Liverpool. Dio un gran pase en el minuto 16 para dejar libre a Joshua Zirkzee, despejó de cabeza en una acción crucial para frenar a Araujo en el 27 y realizó una intercepción decisiva al lanzarse al suelo en el 38 para impedir que Suarez marcara a placer.

Harry Maguire (7/10): Regresó al equipo en lugar de Matthijs de Ligt y justificó la confianza de Pochettino con una actuación de autoridad. Firmó un bloqueo importante en el minuto 35 para impedir el gol de Issa Doumbia, despejó un centro peligroso de Geny Catamo en el 60 y se mantuvo firme ante la presión final.

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Lisandro Martinez (7/10): Actuó como lateral izquierdo improvisado y se cerró hacia el centro durante la salida de balón en una noche de altibajos. Defendió con poca intensidad y cometió el primer penalti, bastante evitable, sobre Catamo, aunque Lammens detuvo el lanzamiento de Suarez. Se resarció brillantemente en el minuto 47 al irrumpir en el área del Sporting y provocar la falta de Eduardo Quaresma que inició la remontada.

Centro del campo

Youri Tielemans (5/10): Tiene motivos de sobra para sentirse perjudicado por la amarilla que vio en el minuto 40 tras recuperar limpiamente el balón en la jugada del gol mal anulado a Amad. Sin embargo, ya había mostrado nerviosismo con un mal despeje de cabeza que dejó el balón a Araujo en el minuto 12, y no puede quejarse de la segunda amarilla que recibió por una entrada claramente a destiempo sobre Sergi Altimira en el tercer minuto del tiempo añadido.

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Kobbie Mainoo (7/10): Sereno, trabajador y seguro en el centro del campo. Presionó con inteligencia junto a Tielemans, ayudó al United a dominar la posesión durante largos tramos del inicio y combinó bien con Bryan Mbeumo en el minuto 79, cuando el equipo buscaba el tercer gol.

Bruno Fernandes (8/10): Discreto antes del descanso, asumió el mando ante su antiguo club en la segunda parte. Transformó con sangre fría un penalti en el minuto 48, en el primer disparo a puerta del United, y tuvo una suerte extraordinaria cuando un bache desvió el balón para poner el 2-1 dos minutos después. En el 54, rozó el triplete con una falta que salió por centímetros. También puso el córner del minuto 82 que Kaique introdujo en su propia portería al fallar en el despeje, antes de marcharse entre calurosos aplausos en el tiempo añadido.

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Ataque

Amad Diallo (7/10): Fue la principal amenaza del United en jugada hasta que un golpe le obligó a retirarse en el minuto 77. Se quedó cruelmente sin un gol en el 40, después de cabecear a la red el rechace de su propio remate al larguero. Tres minutos más tarde, otro disparo suyo se marchó por poco, y sumó una asistencia afortunada en el segundo tanto de Fernandes.

Bryan Mbeumo (6/10): Mantuvo la amplitud por la izquierda con disciplina antes de pasar al centro tras la salida de Zirkzee. Mostró determinación para irrumpir en el área en el minuto 23 y combinó bien con Mainoo en los últimos compases, pero le faltó acierto en los metros finales y no puso a prueba a Kaique antes de ser sustituido en el tiempo añadido.

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Joshua Zirkzee (6/10): Fue titular por la sanción de Matheus Cunha y mostró movimientos inteligentes al principio. Aprovechó un pase de Yoro para rematar de volea por encima del larguero en el minuto 16. Reclamó sin éxito un penalti poco convincente en el 49 y lanzó un potente disparo desde 20,1 metros que pasó rozando el poste antes de ser sustituido en el minuto 64.

Suplentes y entrenador

Patrick Dorgu (6/10): Sustituyó a Zirkzee en el minuto 64 y puso un centro sensacional en el 71 que Araujo tuvo que despejar antes de que llegara Amad. Tuvo mala suerte cuando, tras una revisión del VAR en el minuto 82, se le señaló una falta por un leve contacto con el brazo de Kaique que anuló lo que habría sido un dramático gol de la victoria del United.

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Diogo Dalot (6/10): Entró por Mazraoui en el minuto 64, estuvo correcto en defensa y, cinco minutos después, casi marcó con un disparo rápido y escorado que bloqueó Goncalo Inacio.

Shea Lacey (5/10): Entró en un partido muy intenso en el minuto 77, después de que Amad sufriera un golpe. Le costó adaptarse al ritmo cuando el Sporting se lanzó a por el empate y apenas pudo dejar huella.

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Andrey Santos (sin calificar): Entró por Fernandes en el segundo minuto del tiempo añadido, demasiado tarde para influir en el partido.

Mason Mount (sin calificar): Sustituyó a Mbeumo en el segundo minuto del tiempo añadido, poco antes de que la expulsión de Tielemans obligara al United a centrarse en resistir.

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Mauricio Pochettino (6/10): Sigue esperando su primera victoria, pero el equipo dio un claro paso adelante respecto a Anfield. Su decisión de dejar fuera a Matthijs de Ligt y recuperar a Maguire, Mazraoui y Amad dio resultado, y la fluida salida de balón del United limitó al Sporting a solo 0,64 goles esperados en jugada. El United apenas creó peligro antes del descanso y dejó que el partido se le escapara con 2-1, pero los pésimos arbitrajes y dos errores flagrantes de su portero acabaron frustrándole.