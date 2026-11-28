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El Manchester United tocó fondo en Old Trafford, donde el Brentford se impuso con autoridad por 4-0. El doblete de Callum Wilson en la primera parte marcó el rumbo de un desastre táctico que deja a Mauricio Pochettino con muchas preguntas por resolver.

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La estructura defensiva del Manchester United se desmoronó en la dura derrota por 4-0 ante el Brentford en Old Trafford. El planteamiento táctico de Mauricio Pochettino no supo contrarrestar la verticalidad visitante, en particular la devastadora conexión entre Dango Ouattara y Callum Wilson. El United tuvo el 59 % de la posesión y realizó 25 disparos, pero su falta de eficacia en el último tercio, reflejada en unos goles esperados (xG) de 2,55 que no logró materializar, contrastó con la contundencia del Brentford al contragolpe.

La segunda parte no trajo ningún alivio y la moral del equipo local se fue apagando visiblemente. Pese a los múltiples cambios con los que intentó imprimir urgencia al juego, la defensa del Manchester United siguió mostrando demasiados huecos en las transiciones. El Brentford aprovechó los espacios a la espalda de los laterales, y Kristoffer Ajer y Kevin Schade marcaron dos goles en la recta final para sellar una goleada histórica. Para un equipo que actualmente se hunde en la zona de descenso, fue una actuación carente tanto de la seguridad técnica como de la fortaleza anímica necesarias para competir al máximo nivel de la Premier League.

GOAL puntúa a los jugadores del Manchester United tras el partido en Old Trafford...

Portero y defensa

Senne Lammens: 3/10. Una tarde difícil para el joven belga, desprotegido por el caos de la línea defensiva que tenía delante. Aunque los desvíos de balón le perjudicaron en cierta medida, fue reveladora su falta de autoridad en el área en las jugadas a balón parado. Solo hizo una parada en todo el partido y encajó cuatro goles.

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Diogo Dalot: 3/10. Un problema táctico en la banda derecha. Su tendencia a meterse por dentro hacia el centro del campo dejó enormes pasillos que Ouattara aprovechó para dar varias asistencias desde ese lado. Aportó poco en ataque pese al dominio del United en la posesión.

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Leny Yoro: 4/10. El adolescente recibió una dura lección sobre la exigencia física de la Premier League. Aunque mostró destellos de su velocidad para recuperar la posición, a menudo quedó en situaciones de dos contra uno por la falta de cobertura de los mediocentros. Completó un gran número de pases, pero le faltó decisión para despejar el peligro antes de los goles de la recta final.

Harry Maguire: 2/10. Sucumbió a la velocidad y los movimientos del Brentford. El internacional inglés tuvo dificultades para seguir los desplazamientos laterales de la delantera visitante y quedó descolocado con frecuencia en las transiciones que desembocaron en el doblete de Callum Wilson. Ganó sus duelos aéreos, pero no logró liderar una defensa que encajó cuatro goles.

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Lisandro Martinez: 2/10. Una actuación de pesadilla para el argentino, que estuvo falto de ritmo desde el pitido inicial. No siguió las carreras de Wilson hacia el área y fue sustituido por Luke Shaw al descanso tras una primera parte en la que lo superaron con facilidad.

Centrocampo

Youri Tielemans: 4/10. No consiguió ofrecer la protección defensiva necesaria. Aunque estuvo bastante acertado con el balón, su falta de movilidad en las transiciones permitió al Brentford avanzar sin oposición por el centro del campo en la jugada del tercer gol.

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Kobbie Mainoo: 5/10. Fue uno de los pocos jugadores que mostró aplomo técnico bajo presión, pero la cantidad de contragolpes del Brentford acabó por desbordarlo. No pudo marcar el ritmo cuando el partido se volvió cada vez más abierto y caótico.

Bruno Fernandes: 5/10. El capitán intentó buscar soluciones, pero su frustración era evidente. Generó varias ocasiones que sus delanteros no convirtieron, aunque su tendencia a abandonar la zona central contribuyó a la falta de control en el centro del campo.

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Ataque

Amad Diallo: 4/10. Apenas participó en la primera parte y le costó superar a su marcador en la banda. Su escasa influencia provocó que fuera sustituido al descanso, cuando el United buscó una amenaza más directa con Mbeumo.

Patrick Dorgu: 4/10. Empezó con energía, pero su influencia disminuyó a medida que el Brentford atacó su banda. Apenas supuso una amenaza, más ocupado en intentar aliviar la presión que sufría Martinez a su espalda.

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Joshua Zirkzee: 3/10. Una actuación estática del neerlandés. Pese a los 25 disparos del United, Zirkzee no apareció en las zonas peligrosas del área y Sepp van den Berg lo controló sin problemas antes de que fuera sustituido por Matheus Cunha.

Suplentes y entrenador

Luke Shaw: 5/10. Entró al descanso por Martinez. Aportó algo más de estabilidad en la izquierda, pero poco pudo hacer para frenar al Brentford cuando la estructura defensiva del equipo se vino abajo en la recta final.

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Bryan Mbeumo: 5/10. Entró tras el descanso por Diallo. Aportó más energía y verticalidad, pero a su último pase le faltó la precisión necesaria para superar a un Brentford firme en defensa.

Matheus Cunha: 4/10. Sustituyó a Zirkzee pasada la hora de juego. Cayó a las bandas, pero no consiguió efectuar ni un solo disparo a puerta de verdadero peligro durante el tiempo que estuvo en el campo.

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Shea Lacey: 5/10. El joven entró en una situación difícil. Mostró cierta valentía con el balón, pero apenas pudo intervenir mientras el Brentford sumaba otros dos goles.

Mason Mount: 4/10. Entró por Tielemans en la recta final, cuando el partido ya estaba perdido. Apenas tocó el balón y no tuvo incidencia en el último tercio.

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Mauricio Pochettino: 2/10. Un desastre táctico. Pochettino no modificó su línea defensiva adelantada pese a que Wilson y Ouattara la superaron una y otra vez en la primera parte. La decisión de alinear una defensa sin velocidad en los desplazamientos laterales ante un especialista en el contragolpe resultó fatal, y sus cambios no alteraron el rumbo de una derrota humillante.