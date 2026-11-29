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El Manchester City subió al segundo puesto de la Premier League, pero sigue a seis puntos del líder, el Arsenal, y acumula ya cuatro partidos de liga sin ganar tras desperdiciar dos veces su ventaja en el Emirates.

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El equipo de Enzo Maresca tuvo más posesión en la primera mitad y se adelantó en el minuto 34, cuando Erling Haaland culminó un pase de Josko Gvardiol. La ventaja duró solo seis minutos: Kai Havertz marcó de cabeza tras una dejada de Mikel Merino.

El City volvió a marcar tres minutos después de la reanudación. Ayyoub Bouaddi lanzó al espacio a Enzo Fernandez en un contraataque para poner el 2-1. A partir de ahí, el Arsenal tomó el control y terminó la segunda mitad con el 63 % de la posesión. Viktor Gyokeres cabeceó al poste y desperdició otra gran ocasión antes de que Jurrien Timber empatara tras un córner en el minuto 83. El gol subió al marcador después de una revisión del VAR. La mejor ocasión del City para ganar llegó bien entrado el tiempo añadido, cuando un cabezazo de Gvardiol a corta distancia fue bloqueado.

A continuación, GOAL puntúa a los jugadores del Manchester City en el Emirates:

Portería y defensa

Gianluigi Donnarumma (6/10): Hizo cuatro paradas, entre ellas dos ante Timber y Noni Madueke en la primera mitad y otra a un disparo lejano de Bruno Guimaraes tras el descanso. Pudo hacer más en el empate de Timber tras un córner. Después necesitó atención médica y vio una tarjeta amarilla por protestar en los últimos minutos.

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Matheus Nunes (6/10): Jugó de lateral derecho y estuvo seguro con el balón: completó 30 de sus 35 pases y uno de sus centros propició un cabezazo de Haaland al inicio. Concedió el córner del que llegó el empate de Timber.

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Abdukodir Khusanov (7/10): El defensa más fiable del City. Firmó 10 acciones defensivas, entre ellas una entrada como último hombre, además de cinco despejes y un bloqueo.

Marc Guehi (6/10): Tuvo mucho trabajo junto a Khusanov: firmó 10 acciones defensivas y cuatro despejes, y un pase suyo propició un disparo de Jeremy Doku en la primera mitad. Fue amonestado en el tiempo añadido.

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Josko Gvardiol (7/10): Desde el lateral izquierdo, asistió a Haaland en el primer gol y creó peligro en las jugadas a balón parado con tres remates de cabeza. El último, a corta distancia en el tiempo añadido, fue bloqueado.

Centro del campo

Ayyoub Bouaddi (7/10): Mostró una madurez impropia de su edad. Su pase al espacio dejó a Fernandez en posición de marcar el segundo gol del City y completó 37 de sus 39 pases.

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Elliot Anderson (7/10): Trabajó mucho junto a Bouaddi y apenas perdió el balón: completó 39 de sus 43 pases. Probó suerte dos veces desde lejos y estuvo cerca de dar la victoria a su equipo con un lanzamiento de falta que salió rozando el poste en el tiempo añadido.

Enzo Fernandez (8/10): Devolvió la ventaja al City al culminar un rápido contraataque. Provocó cinco faltas, pero también vio una tarjeta amarilla en la primera mitad por cometer faltas reiteradas antes de ser sustituido en el minuto 67.

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Ataque

Iliman Ndiaye (7/10): El jugador del City que más peligro generó en carrera: completó nueve de sus 14 regates. David Raya detuvo uno de sus disparos y fue amonestado por perder tiempo en la primera mitad, antes de ser sustituido en el minuto 77.

Jeremy Doku (7/10): Recibió un golpe al principio, pero siguió encarando a los jugadores del Arsenal. Obligó a Raya a intervenir y creó una ocasión para Ndiaye. Timber le tiró del pelo, una acción que quedó sin sanción, antes de que Phil Foden le sustituyera en el minuto 67.

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Erling Haaland (8/10): Abrió el marcador con una definición precisa, también obligó a Raya a intervenir con un disparo lejano y ganó cuatro de sus cinco duelos aéreos. Además, firmó ocho acciones defensivas.

Suplentes y entrenador

Phil Foden (6/10): Sustituyó a Doku y creó dos ocasiones, incluido el centro que propició el cabezazo de Gvardiol en los últimos minutos.

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Nico O'Reilly (6/10): Entró por Fernandez y completó sus nueve pases. Provocó la falta por la que Timber fue amonestado.

Mateo Kovacic (6/10): Sustituyó a Ndiaye en el minuto 77 y solo tocó el balón cuatro veces, aunque una de esas acciones propició un disparo de Haaland en los últimos minutos que fue bloqueado.

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Enzo Maresca (6/10): Su equipo se adelantó dos veces, pero se replegó tras ponerse 2-1 y el Arsenal fue superior en la segunda mitad. Subir al segundo puesto sirve de consuelo, pero la racha sin victorias en liga continúa.