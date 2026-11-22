Compartir Sigue a GOAL en Google

El Liverpool dio una lección táctica en Anfield y aprovechó sin piedad la temprana expulsión de Leny Yoro para imponerse por 4-0. Los goles de Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha y Víctor Muñoz marcaron un inicio desastroso para Mauricio Pochettino como entrenador del Manchester United.

Anuncios

El Liverpool reafirmó su dominio en Anfield con una contundente victoria por 4-0 ante un Manchester United en apuros. El partido cambió por completo en el minuto 8, cuando Yoro vio la roja directa por una falta táctica sobre Alexander Isak. Ese fallo de la línea defensiva del United permitió a Szoboszlai abrir el marcador con el lanzamiento de la falta resultante, antes de que Wirtz anotase poco después con una hábil definición. Los visitantes, obligados a replegarse, ofrecieron poco al contragolpe, y el 64 % de posesión del Liverpool acabó imponiéndose con el paso de los minutos.

En la segunda parte, los locales mantuvieron adelantada la línea defensiva y ahogaron cualquier posible contraataque encabezado por Bruno Fernandes. Ngumoha culminó una gran actuación individual con un potente disparo en el minuto 66, antes de que el suplente Muñoz redondease el marcador en los últimos minutos. En el plano táctico, el equipo de Andoni Iraola mostró una mayor capacidad para aprovechar los espacios y registró 4,38 goles esperados (xG), frente a los 0,63 del United. El resultado mantiene al Liverpool de lleno en la lucha por los cuatro primeros puestos, mientras que su rival sigue inmerso en la pelea por evitar el descenso y ocupa la 19.ª posición de la Premier League.

Portero y defensa

Alisson Becker - 7/10

Alisson vivió una de sus tardes más tranquilas, aunque se mantuvo atento para dejar su portería a cero. Realizó 4 paradas en total, incluida una intervención decisiva ante un disparo tardío de Fernandes que evitó que los visitantes marcasen siquiera el gol del honor. Su distribución del balón fue tan eficaz como de costumbre y facilitó la salida rápida del Liverpool.

Ronald Araujo - 8/10

Un baluarte defensivo en el lado derecho de la pareja de centrales, Araujo sumó 11 intervenciones defensivas. Fue clave para neutralizar a Matheus Cunha y, más tarde, a Joshua Zirkzee. Ganó 3 duelos y mantuvo una disciplina posicional impecable que permitió al Liverpool volcar más jugadores al ataque.

Anuncios Anuncios

Virgil van Dijk - 7/10

El capitán transmitió calma en defensa y dominó el juego aéreo como de costumbre. Estuvo cerca de marcar con dos remates de cabeza en sendos saques de esquina, uno de ellos una ocasión clara al comienzo de la primera parte. Dirigió la línea defensiva con facilidad ante un United en inferioridad numérica.

Related Topics

Jeremy Jacquet - 7/10

En un partido de gran exigencia, Jacquet se mostró sereno junto a Van Dijk. Reaccionó con rapidez para cortar los balones largos dirigidos a Bryan Mbeumo y mostró mucha madurez en el pase: apenas perdió la posesión cuando el United intentó presionar en contadas ocasiones.

Milos Kerkez - 7/10

Kerkez aportó mucha amplitud por la banda izquierda y se incorporó constantemente al ataque para generar superioridades frente a Diogo Dalot. Su energía fue clave en la ofensiva de la primera parte y, aunque no participó directamente en los goles, sus movimientos llevaron al límite a la estructura defensiva del United.

Anuncios

Centrocampo

Alexis Mac Allister - 7/10

El argentino marcó el ritmo desde el doble pivote y completó la gran mayoría de sus pases antes de ser sustituido en el minuto 72. Ayudó al Liverpool a mantener un 88 % de acierto en el pase, dio continuidad a la posesión y protegió a los cuatro defensas durante las esporádicas salidas al ataque del United.

Dominik Szoboszlai - 9/10

Una actuación incansable del húngaro. Abrió el marcador en el minuto 10 con un lanzamiento de falta preciso, ajustado a la esquina inferior de la portería, y destacó en las estadísticas con 81 pases y 7 disparos en total. Su capacidad para encontrar espacios entre líneas lo convirtió en una amenaza constante para los 10 jugadores del United.

Anuncios

Florian Wirtz - 9/10

Wirtz fue el motor creativo del equipo y firmó una acción de gran calidad para rematar el segundo gol del Liverpool en el minuto 13. Más tarde dio una asistencia magnífica para el gol de Muñoz en los últimos minutos y terminó el partido con una enorme influencia en su desarrollo táctico.

Ataque

Bradley Barcola - 8/10

Desde la derecha, la velocidad de Barcola fue una pesadilla para Lisandro Martínez. Asistió a Ngumoha en su gol con una de sus características arrancadas por la banda y un centro. Tuvo mala suerte al no marcar: obligó a Senne Lammens a realizar varias paradas difíciles.

Anuncios

Rio Ngumoha - 9/10

Una actuación consagratoria del joven talento. Ngumoha dio la asistencia con un pase picado para el tempranero gol de Wirtz y después mostró una sangre fría increíble para fusilar la portería en el tercer tanto, en el minuto 66. Su juego directo y su calidad técnica desbordaron por completo a la defensa del United.

Alexander Isak - 7/10

Aunque no marcó, la aportación de Isak fue decisiva. Su inteligente desmarque provocó la expulsión de Leny Yoro en el minuto 8 y, en la práctica, decidió el partido para su equipo en ese momento. Siguió siendo una referencia en ataque hasta su sustitución en el minuto 85.

Anuncios

Suplentes y entrenador

Víctor Muñoz - 8/10

Entró en el minuto 72 y resolvió con brillantez la jugada de su gol en el 82, tras combinar con Wirtz. Una aparición breve pero decisiva que puso de relieve la profundidad de la plantilla del Liverpool.

Trey Nyoni - 7/10

Sustituyó a Mac Allister para los últimos 20 minutos y se mostró muy cómodo en el centro del campo. Un disparo suyo en los últimos minutos se marchó por poco, y dejó muestras de su capacidad para conservar el balón.

Anuncios

Jeremie Frimpong - 6/10

Entró por Ngumoha en los últimos minutos para aportar piernas frescas y cobertura defensiva mientras el Liverpool aseguraba el resultado.

Joe Gomez - 6/10

Entró por Araujo en el minuto 85 para evitar cualquier despiste en el tramo final.

Anuncios

Lewis Koumas - 6/10

Entró por Isak en los últimos minutos y aportó energía en el tramo final mientras Anfield celebraba.

Andoni Iraola - 9/10

El planteamiento táctico de Iraola fue perfecto. Indicó a su equipo que aprovechase las bandas cuando el United se quedó con 10 jugadores, y su decisión de dar la titularidad a Ngumoha quedó justificada. Su equipo se parece cada vez más a una máquina bien engrasada, capaz de desmantelar cualquier bloque defensivo.