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El Liverpool tuvo que conformarse con un punto en Goodison Park pese a su dominio táctico y al tempranero gol de Dominik Szoboszlai. Un desafortunado gol en propia puerta de Jeremie Frimpong permitió empatar al Everton en un duelo en el que la falta de puntería le salió cara al Liverpool.

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El 249.º derbi de Merseyside fue una exhibición táctica de dominio territorial a la que, sin embargo, le faltó la contundencia necesaria para que los visitantes se llevaran los tres puntos. El Liverpool se hizo pronto con el control del partido y movió el balón con una verticalidad que superó con frecuencia el bloque medio del Everton. El gol de Szoboszlai en el quinto minuto fue el justo premio a un inicio fulgurante, pero el equipo no aprovechó su abrumador 64 % de posesión ni sus 22 disparos y dejó una puerta abierta a un Everton resistente, aunque limitado.

El Everton volvió al partido más por un caótico error defensivo que por una presión ofensiva sostenida. En el minuto 25, Frimpong introdujo involuntariamente el balón en su propia portería, una acción que cambió por completo la dinámica psicológica del encuentro. El Liverpool siguió generando ocasiones de calidad y terminó con 1,95 goles esperados (xG), frente a los 0,715 del Everton, pero le faltó acierto en la acción final. La segunda parte se convirtió en una lucha contra un bloque bajo que el Liverpool no logró desarmar, y el partido acabó en un frustrante empate.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en el Hill Dickinson Stadium:

Portero y defensa

Alisson Becker: 6/10

Una tarde extrañamente tranquila para el brasileño, que fue poco más que un espectador durante buena parte del encuentro, ya que el Everton solo hizo un disparo a puerta. No pudo hacer nada para evitar el empate, fruto de un desvío a corta distancia de su propio compañero. Su distribución del balón fue tan fiable como de costumbre y ayudó al Liverpool a mantener adelantada la línea defensiva, pero nunca tuvo que hacer una de esas paradas decisivas que tantas veces marcan estos derbis.

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Jeremie Frimpong: 4/10

Partido difícil para el carrilero, cuya principal aportación fue el desafortunado gol en propia puerta del minuto 25 que dio el empate al Everton. Aunque aportó su habitual empuje en el último tercio, su colocación defensiva dejó dudas por momentos y el peso psicológico del autogol pareció afectar a su serenidad en ataque. Ronald Araujo lo sustituyó en el minuto 74, después de que no lograra recuperar el ritmo que había perdido al principio.

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Virgil van Dijk: 7/10

El capitán impuso su autoridad y dirigió la línea defensiva con su habitual sangre fría. Ganó sus duelos individuales y fue fundamental para recuperar la posesión y permitir que el Liverpool mantuviera la presión. Su colocación hizo que la mayoría de los contraataques del Everton quedaran sofocados de raíz, aunque le decepcionará que la solidez defensiva del equipo no se tradujera en una portería a cero.

Jules Jacquet: 7/10

El joven se mostró sorprendentemente sereno en el ambiente de máxima tensión de Goodison Park. Se anticipó bien para interceptar varios balones largos dirigidos a los atacantes del Everton y dio salida al juego con sus pases desde atrás. Fue una actuación madura que justificó su elección para un partido de tanta importancia.

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Milos Kerkez: 7/10

Despliegue enérgico por la banda izquierda. Kerkez se ofreció constantemente como opción de pase, dio amplitud y puso varios centros peligrosos al área. Equilibró bien sus tareas ofensivas con el rigor defensivo y apenas permitió que el Everton encontrara espacios por su lado.

Centrocampo

Dominik Szoboszlai: 8/10

Fue, sin duda, el jugador más destacado del Liverpool. Su gol en el quinto minuto fue un ejemplo de cómo llegar al área en el momento justo para definir con precisión, y su capacidad para hacer avanzar el balón fue el motor del ataque. Intervino mucho en el juego y supo encontrar huecos en el bloque del Everton, por lo que fue el principal responsable de que los visitantes dominaran con tanta claridad las zonas centrales.

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Alexis Mac Allister: 7/10

El argentino fue la pieza que dio cohesión táctica al centro del campo. Su capacidad para manejar el ritmo del partido aseguró que el Liverpool nunca perdiera el control. Aunque fue menos vistoso que sus compañeros de la medular, su cobertura defensiva y su precisión en los pases cortos resultaron esenciales para sostener el 64 % de posesión.

Florian Wirtz: 7/10

Se movió entre líneas, por detrás del delantero, y fue una fuente constante de problemas para la defensa rival gracias a su creatividad. Dio la asistencia en el primer gol de Szoboszlai y buscó a menudo el pase decisivo. Aunque perdió algo de protagonismo cuando el Everton se replegó más en la segunda parte, su calidad técnica siguió siendo evidente hasta que fue sustituido en el minuto 90.

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Ataque

Rio Ngumoha: 6/10

Dejó destellos de calidad y fue directo por la banda, estirando la defensa del Everton durante la primera parte. Sin embargo, no encontró el último pase y Trey Nyoni lo sustituyó poco antes de la hora de juego, cuando el Liverpool buscaba otra solución táctica para romper el empate.

Alexander Isak: 6/10

Jornada frustrante para el internacional sueco. Mantuvo ocupados a los centrales del Everton y se movió con inteligencia sin balón, pero no recibió pases en las zonas decisivas. No marcó pese a los 22 disparos del Liverpool, a menudo rodeado por la defensa azul, muy replegada.

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Bradley Barcola: 6/10

Aportó velocidad y amplitud, pero le faltó acierto en la acción final para hacer daño de verdad al Everton. Participó en varias transiciones prometedoras que terminaron diluyéndose. Al igual que Frimpong, salió en el doble cambio del minuto 74 y dejó su sitio a Victor Munoz.

Suplentes y entrenador

Trey Nyoni: 6/10

Entró por Ngumoha en el minuto 59 y recibió una tarjeta amarilla poco después. Aportó energía al centro del campo, pero no la chispa creativa necesaria para encontrar el gol de la victoria.

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Ronald Araujo: 6/10

Entró en el minuto 74 para reforzar defensivamente la banda derecha. Se mostró sólido, pero tuvo poca incidencia en ataque mientras el Liverpool buscaba el gol.

Victor Munoz: 6/10

Sustituyó a Barcola para disputar los últimos 15 minutos. Se mostró activo, pero no encontró la manera de abrirse paso por el área del Everton, repleta de jugadores.

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Lewis Koumas: sin calificación

Entró por Wirtz en los últimos compases y no tuvo tiempo suficiente para influir en el partido.

Andoni Iraola: 6/10

El planteamiento táctico del entrenador fue acertado, como demuestran el dominio de la posesión y de los goles esperados. Sin embargo, su equipo no supo defender un centro sencillo y encajó el gol en propia puerta, mientras que sus cambios no lograron romper el empate. Fue un partido ganado en la pizarra, pero perdido en las acciones individuales.