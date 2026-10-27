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El Borussia Dortmund desperdició una ventaja de dos goles y Niclas Fullkrug castigó a su exequipo, pero un giro de guion en el tramo final metió al BVB en los octavos de final de la Copa de Alemania.

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El Borussia Dortmund se clasificó para los octavos de final de la Copa de Alemania en una eliminatoria que reflejó lo imprevisible del fútbol de eliminatorias. El equipo de Niko Kovac dominó el balón en los primeros compases y se adelantó 2-0 rápidamente gracias a los goles de Serhou Guirassy y Carney Chukwuemeka en los primeros 17 minutos.

El Werder Bremen, sin embargo, seguía generando peligro y obligó a Gregor Kobel a realizar varias paradas. El partido cambió pasada la hora de juego con la entrada del exdelantero del Dortmund Niclas Fullkrug. El internacional alemán marcó de penalti en el minuto 65 y empató tres minutos después con un disparo raso desde fuera del área.

Dos goles en tres minutos convirtieron una noche cómoda en una llena de nervios. Sin embargo, el suplente Marcel Sabitzer tuvo la última palabra: colocó una falta con la derecha en la escuadra en el tercer minuto del tiempo añadido y evitó que el Dortmund tuviera que disputar la prórroga.

GOAL puntúa a los jugadores del Dortmund en el Signal Iduna Park.

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Portero y defensa

Gregor Kobel (7/10): Mantuvo por delante al Dortmund con paradas ante Marco Grull y Cedric Itten en la primera parte, y volvió a intervenir frente a Itten y Youri Regeer tras el descanso. Terminó con cuatro paradas, pero no pudo hacer nada en ninguno de los dos goles de Fullkrug.

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Joane Gadou (8/10): Gran actuación del defensa, muy bien valorado. Leyó bien el juego y puso un buen centro que Guirassy remató de cabeza ligeramente por encima del larguero antes del descanso.

Waldemar Anton (8/10): Impuso su presencia en el centro de la defensa de tres. Contundente en los duelos, generó una ocasión para Felix Nmecha en la primera parte y estuvo cerca de marcar el gol de la victoria con un cabezazo que fue bloqueado en los últimos minutos.

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Nico Schlotterbeck (8/10): Agresivo y atento para anticiparse, el capitán aprovechó su velocidad para cortar contraataques y se incorporó al centro del campo para iniciar jugadas. También le bloquearon un cabezazo en los primeros minutos tras un centro de Joey Veerman.

Centrocampistas y carrileros

Julian Ryerson (6/10): Una actuación de contrastes. Dio una asistencia precisa para el primer gol de Guirassy y aportó energía constante por la derecha. Sin embargo, su entrada imprudente sobre Mick Schmetgens provocó el penalti del minuto 64, le costó una amarilla y dio inicio a la remontada del Bremen. Daniel Svensson le sustituyó en el minuto 71.

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Felix Nmecha (7/10): Sostuvo el centro del campo con eficacia, protegió a la defensa de tres y dio continuidad a la circulación del balón. Puso a prueba a Karl Hein con un disparo en la primera parte y, para redondear su actuación, forzó la falta en el tiempo añadido que Sabitzer convirtió en el gol de la victoria.

Joey Veerman (7/10): Dio fluidez al juego desde el doble pivote y puso el centro que Schlotterbeck remató de cabeza en los primeros minutos. Vio la amarilla al comienzo de la segunda parte y Sabitzer le sustituyó en el minuto 71.

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Maximilian Beier (7/10): Trabajó sin descanso por la banda izquierda como carrilero y sus desmarques abrieron espacios en la defensa del Bremen. Preparó una ocasión para Nmecha en la segunda parte, aunque su propio intento desde lejos se marchó alto y desviado.

Ataque

Jobe Bellingham (7/10): Aportó la creatividad que el Dortmund necesitaba al principio. Encontró a Chukwuemeka con un preciso pase de cabeza en el segundo gol y se mostró activo en espacios reducidos en el último tercio del campo.

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Carney Chukwuemeka (8/10): Destacó en los primeros 45 minutos. Mostró una gran sangre fría para marcar el segundo gol del Dortmund con un disparo de derecha a la escuadra. Superó un golpe recibido al principio y conectó de forma brillante el centro del campo con el ataque antes de que Ethan Nwaneri le sustituyera en el minuto 71.

Serhou Guirassy (8/10): Certero y decisivo. Abrió el marcador a los seis minutos con un remate rápido de zurda tras un pase de Ryerson. Rozó el segundo con un cabezazo justo antes del descanso, lideró el ataque de forma magnífica y Fabio Silva le sustituyó en el minuto 84.

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Suplentes y entrenador

Marcel Sabitzer (8/10): Sustituyó a Veerman en el minuto 71 y decidió una caótica eliminatoria copera con una falta que colocó en la escuadra izquierda en el tercer minuto del tiempo añadido.

Ethan Nwaneri (6/10): Entró por Chukwuemeka para dar un nuevo impulso al equipo. Mostró energía y no se dejó intimidar por la intensidad de la eliminatoria.

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Daniel Svensson (6/10): Sustituyó a Ryerson como carrilero derecho y se incorporó al ataque en los últimos minutos. Disparó desviado desde dentro del área y puso el centro para el cabezazo bloqueado de Anton.

Fabio Silva (sin calificación): Sustituyó a Guirassy en el minuto 84.

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Niko Kovac (7/10): Su planteamiento con un 3-4-2-1 dio al Dortmund el control al principio, pero el equipo pasó por serios apuros tras la entrada de Fullkrug. Su triple cambio justo después del empate dio estabilidad al equipo y Sabitzer respondió con el gol de la victoria.



